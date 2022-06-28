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冬病夏治三伏貼 增強抵抗力助確診康復者調養

記者游振昇／台中報導
童綜合醫院中醫部洪晨昕主任將藥餅敷貼在合適的穴位上。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院中醫部洪晨昕主任將藥餅敷貼在合適的穴位上。圖／童綜合醫院提供

中醫有「冬病夏治」的觀念，為增強抵抗力，也會在夏天最熱的「三伏天」敷貼「三伏貼」，加強體內的代謝循環，改善呼吸道疾病，台灣童綜合醫院中醫部將在7月16日開始擴大辦理「夏季三伏貼」療程，除了增強抵抗力外，也可協助新冠確診者康復後身體的調養。

童綜合醫院中醫部洪晨昕主任表示，今年歲次是壬寅，在國曆7月16日進入初伏，之後的一個月內就是三伏貼的時節，必須要接受三次敷貼才算完成療程；為因應新冠病毒，除了傳統配方，也針對慢性病與年長患者，增加設計滋補配方，兒童與青少年則以「耳珠療程」加強藥力，全面協助民眾從根本驅除病邪。

陸續有康復者出現染疫後產生的後遺症(長新冠)現象，影響康復者的身體或心理狀態，包括極度疲倦、胸痛胸悶、記憶力和注意力問題，也就是「腦霧」、關節痛，以及其他心臟、肺、腎臟和腸道損害和心理健康問題；根據英國國家統計局的數據，全英國大約有150萬人受到長新冠困擾超過四周，其中超過七成在三個月還有類似症狀，甚至有將近五成患者距離確診至少超過一年。

洪晨昕主任指出，從中醫的觀點，病後正是滋養身體的關鍵時機，三伏貼是一種穴位敷貼療法，利用一年最為陽氣充足的時節，以藥餅敷貼在合適的穴位上，藉由溫陽藥力從身體深處將病邪外透，讓身體受損的機能得以恢復平衡，避免當季節交替，或是身體再度面臨壓力事件時誘使病邪復發，以此達到預防保健的目的。

洪晨昕主任呼籲，雖然三伏貼可以調息身體，但是孕婦、一歲以下幼兒或正值急性發炎感染等患者，不太適合此治療，因為三伏貼是透過皮膚吸收藥性，使陽氣得以深入，所以敷貼的藥餅會有一定程度的刺激性，對平常容易皮膚敏感的人來說是較不適合的；「三伏貼」屬於自費療程，非健保給付範圍，並且有時令限制，對於是否可進行三伏貼療程，建議需至中醫門診由專業醫師診斷並施行。

童綜合醫院中醫部洪晨昕主任施行三伏貼療程時先進行診斷。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院中醫部洪晨昕主任施行三伏貼療程時先進行診斷。圖／童綜合醫院提供

英國 健保 心理健康

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