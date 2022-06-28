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確診死亡「3成有心血管疾病」 醫：應定期回診穩定用藥

記者許政榆／台北報導
醫師提醒，新冠肺炎和心血管疾病可能相互作用，若為心血管患者，疫情期間更要定期追蹤用藥。 (Getty Images)
醫師提醒，新冠肺炎和心血管疾病可能相互作用，若為心血管患者，疫情期間更要定期追蹤用藥。 (Getty Images)

40多歲男性有高血壓病史，因疫情未回診也未穩定用藥，近期健康檢查發現「血壓飆到200」，立刻被安排門診檢查。醫師提醒，高血壓是著名「沉默殺手」，血壓逐漸飆升但不自知，恐引發腦出血、主動脈剝離等致命疾病，呼籲民眾疫情期間仍要穩定追蹤、服藥，不可輕忽。

世界衛生組織（WHO）指出，心血管疾病是全球死亡主要原因，每年造成全球約1790萬人死亡，其中85%是導因於心臟病和中風。衛福部109年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，超過2萬人死亡，平均每26分鐘就有1人死於心臟病。

台灣中央流行疫情指揮中心統計至6月中旬，感染新冠病毒死亡個案，註記有心血管疾病者達3成，顯示心血管疾病和新冠肺炎重症有相當的關聯性。

美國心臟協會（AHA）指出新冠病毒會與心血管系統交互作用，增加心血管疾病患者的發病率，並引起心肌損傷與功能障礙。歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）亦指出新冠病毒感染導致心肌損傷、心律不整、心臟衰竭及血管功能障礙，和增加急性心肌梗塞和缺血性中風的風險。

馬偕紀念醫院副院長葉宏一表示，新冠肺炎造成心血管及心肌受損，因病毒進入體內，破壞血管內皮細胞使其功能失靈，無法如常攝取營養及排除毒素，更影響血管收縮及舒張，導致血管不易擴張，血液難以流通，也容易產生血栓、發炎反應。而病毒入侵心肌細胞內複製更多病毒，導致心肌收縮功能受損，接連影響心臟運作，出現心律不整等問題。

葉宏一指出，新冠病毒也會引起全身性發炎反應，也稱「免疫風暴」、「細胞激素風暴」。而病毒入侵人體後，初期會進行病毒複製，過一段時間後，進階影響發炎反應、免疫激素風暴，造成全身血管、器官受損問題，也因此我國努力讓確診病人盡快服用抗病毒藥，減少病毒複製。

葉宏一表示，若是心血管疾病病人，本身內皮細胞功能本來就不好，若又感染新冠病毒，憂再讓細胞功能受損、免疫失調。「就是種下因！」他提醒，即便沒有心血管疾病的民眾或孩童，感染新冠病毒後，若未來沒有控制生活型態，碰到危險因子就可能出現心血管疾病，且新冠病毒仍是新興疾病，需5至10年後待觀察。

葉宏一呼籲，疫情期間許多民眾不敢回診，各國皆有類似案例，疫情大流行趨緩後，因心血管疾病住院、死亡比例大幅增加，呼籲民眾維持防疫生活外，要穩定回診追蹤、服藥，也要維持良好生活型態，以及運動避免肥胖，每日定期量血糖、量血壓及量體重。

國健署提供「三心二疫」五招，降低心血管風險：

第一招：吃心

健康飲食：以均衡飲食為主，建議少油、少鹽、多纖維，利用蒸、煮、川燙的不同烹調方式取代油炸，並避免出現暴飲暴食的行為。

第二招：動心

規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如:快走、慢跑、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。疫情期間長時間居家，更應增加活動量，可配合運動相關的影片增加運動量，且適時起身活動，避免久坐。

第三招：安心

定期健檢：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可於疫情減緩時多加利用。

第四招：醫疫

規律用藥：定期量測血壓、血糖、體重及回診追蹤，以利醫師依據個人狀況調整用藥，遵照醫囑建議，切勿自行減量或停藥，並可優先選擇視訊診療和社區診所追蹤。

第五招：快疫

儘速就醫：疫情期間，仍要密切注意身體的狀況，如出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、疲倦、頭暈等心臟病徵兆，應儘速就醫，爭取黃金搶救期。

疫情 心血管疾病 高血壓

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