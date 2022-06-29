「胃食道逆流」不只火燒心 咳嗽、沙啞也要警覺

有些胃食道逆流的症狀會引起咳嗽，醫師指出，患者通常會去耳鼻喉科檢查，若症狀未見改善，就應懷疑是否為胃食道逆流造成。（本報資料照片）

胃食道逆流主要是因食道括約肌鬆弛、賁門關不緊，導致胃酸以逆流方式進入食道、咽喉，或口腔內。以症狀來說，可以區分成典型與非典型症狀，台北文山維康診所院長鄭光宏說，典型症狀者會感到胸口灼熱（火燒心）、喉嚨酸酸的；而非典型症狀則會咳嗽、吞嚥困難、聲音沙啞、喉嚨有異物感等。由於臨床上每位患者症狀表現皆不同，非典型的患者也越來越多，民眾可以從上述症狀來警覺自己是否患有胃食道逆流。

胃食道逆流的患者通常有工作繁忙、壓力大、三餐不定時等共通點，這些行為容易造成自律神經失調，進而影響腸胃蠕動。鄭光宏也提到，抽菸、酗酒的民眾要格外小心，因菸酒會導致下食道括約肌鬆弛，尼古丁、焦油則會刺激胃酸分泌；肥胖 者應注意體重控制，腹壓過大也是會造成胃酸逆流；至於孕婦則因懷孕腹壓增加的關係，也可能會出現胃食道逆流的狀況，此時則多半建議調整飲食習慣，不要吃太飽，若還是不舒服就可以使用藥物治療。

胃食道逆流患者應減少含咖啡因的飲料。（本報資料照片）

對於本身有高血壓 、氣喘症狀，或正服用慢性病藥物的民眾，可能也會受到胃食道逆流的困擾；鄭光宏透露，有些藥物確實會讓食道括約肌較為鬆弛，如果患者出現胃食道逆流的症狀，又必須服用慢性病藥物時，可搭配胃藥一併服用，若還是不舒服，可以向醫師提出是否調整藥物。

關於治療胃食道逆流方式分為藥物和手術 ，鄭光宏說，藥物上通常先以降胃酸（氫離子幫浦阻斷劑及乙型阻斷劑）、中和胃酸、消脹氣及幫助蠕動排空的藥為主，並改善下食道括約肌鬆馳的情形。

至於因胃食道逆流而動手術的情況，鄭光宏坦言，大部分患者使用藥物治療及生活飲食調整後，胃食道逆流都可看見成效，需要進行手術的患者，例如本身服藥後也無法抑制胃食道逆流，以及賁門已鬆弛者或橫膈膜裂孔疝氣等問題才會考慮手術治療。

鳳梨可解暑、開胃，是夏天優質的時令水果，但胃食道逆流患者應少吃。（本報資料照片）

胃食道逆流除了藥物治療外，患者也應調整生活習慣；鄭光宏提到，吃飯時不要吃太快或太飽、吃飽後別馬上坐下或躺著，可先走一走、睡前3至4小時不要進食、衣服避免穿太緊。

而在飲食方面，應減少攝取含咖啡因的飲料、油炸、冰涼的食物、太酸太甜的食物，例如：柑橘類的水果、番茄、鳳梨、檸檬、香蕉、巧克力、薄荷糖、生蒜、洋蔥等，這些食品都可能刺激胃酸分泌，加劇胃食道逆流的狀況。原則上，飲食注意事項都能配合再加上藥物控制，胃食道逆流一定能有效緩解改善。（本文由NOW健康提供）