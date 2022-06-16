男性也有更年期 諮商師：性功能障礙產生「被剝奪感」

圖片來源 ／健康醫療網

女性更年期議題在社會中廣泛被討論，然而，其實男性也有更年期的困惱卻鮮少被討論、關注。男性更年期通常從40～55歲之間開始，可能會延續5～15年，生理上會出現，全身疲倦、體力衰退、睪丸變小、夜間失眠 、骨質疏鬆等狀況也進而影響心理健康。

更年期生理改變影響「心理健康」

台灣諮商心理師 全聯會理事、諮商心理師羅惠群表示，據醫學上的統計發現，憂鬱的情緒、睡眠障礙會先出現可能會對日常的事務開始提不起勁、感到懶散、對於生活開始沒有太多的憧憬等，進而影響與伴侶、家人的互動、工作上的表現。

至於睡眠部分，羅惠群說明，可能會因為睪固酮的問題會導致出現失眠、睡眠中斷的問題，失眠狀況會引起情緒困擾、干擾工作效率還有生活品質。

華人社會對「男人」想像 導致中年男性產生「被剝奪感」

此外，在性的部分，羅惠群指出，在華人文化裡對於性方面普遍期待男性要具備「功能」、「陰莖勃起」、「硬度持久」等等，也導致男性對於角色上會有一些壓力。性功能障礙的生理上可能是因為睪固酮下降所導致，而心理上也會引起男性的自我質疑，包含「功能不好，就不是一個好的男人」、「太太、伴侶，是不是會看不起我」等，當「陽剛」被剝奪、閹割的感覺，也是很會令人焦慮或緊張。

羅惠群補充，性功能的問題也不見得完全都是生理上的原因，它會形成惡性循環，患者覺得自己體力不夠、最近精神比較差、睡不好、憂鬱、工作狀況不好、經濟壓力等，是一個綜合性的問題，睪固酮所引起的一些生理反應，也可能會連結到外圍的身心、社會的壓力。

如何化解、減輕自信受損、鬱卒問題？

針對治療、諮商男性更年期問題，羅惠群說明，若是憂鬱、睡眠困擾、睪固酮濃度的問題醫院會轉介泌尿科、精神科，給予短期藥物協助、補充男性荷爾蒙。先穩定、改善生理上激素的問題後，再來討論性功能障礙的問題。

性功能障礙方面則也會需要伴侶諮商、性諮商，羅惠群分享，許多患者會有對伴侶關係的不安全感、面對男性雄風衰弱的焦慮，很多男性也許從18歲開始發育，至40、50歲進入到一個衰退狀態時，他們需要有一個心情上的認知，「我已經沒有像過去年輕時候的勇猛、威武了」，透過諮商的方式幫助患者做一個自我內在感受的調適、面對。

疫情 以來求助患者增加

過來做尋求協助的患者其實還不少，羅惠群坦言，一些患者是先自我發現自身的情緒不穩或是被另一半要求來諮商，患者比較常會先聯想到的是憂鬱症。諮商師也會再跟患者討論狀況並發現有一些性功能障礙的問題，並建議做一些泌尿科檢查。這兩年半的疫情，其實也會造成很多情緒不穩定的狀況，尋求幫助的人確實有所上升。他強調，以他的病患來說，在搭配藥物治療與諮商後，通常3至6個月就能有所改善，民眾不必過於憂慮。

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資料來源：健康醫療網

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