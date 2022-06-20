巴金森病蜜月期可以被延長「藥物接力」降低斷電現象

巴金森長輩的日常動作會傳遞很多警訊，例如手部僵硬無法扣釦子。(Getty Images)

「有天早上刷牙，我像被點穴，手突然定在半空中；除了手之外，我的腳也出問題，走路常常因為無法控制動作差點跌倒出意外。」60歲中晚期巴金森患者王先生說道。醫師說，中晚期巴金森病人常出現「斷電」現象或無法自主控制動作的異動症，一旦藥效在體內無法保持穩定，身體就可能無法正常動作的症狀。

台灣苑裡李綜合醫院神經內科主治醫師莊協勳表示，巴金森病為神經退化性疾病，隨著腦內分泌多巴胺的細胞逐漸減少，會產生動作障礙及很容易被忽略的憂鬱等非動作障礙，許多病人出現靜止時手部莫名顫抖、行動緩慢、小碎步、肢體僵硬等症狀才前往就醫，必須透過服用藥物補充及以維持血中多巴胺的濃度，才能維持正常的生活功能。

莊協勳指出，目前治療巴金森病的藥物大致分為左旋多巴及多巴胺受體促效劑兩大類。由於巴金森病的外顯動作症狀明顯，病人常急迫的希望一開始就使用藥效較強的藥物來治療，例如左旋多巴。以長期服用左旋多巴的病人來說，當藥物的蜜月期一過，藥物濃度難以在體內維持穩定，就可能出現藥效波動現象，當藥物濃度過高就會造成異動症，病人手腳或身體會不自主抖動、扭動；當藥物濃度過低時，身體會突然斷電，病人意識清晰卻無法動彈，諸如此類的狀況並不少見，除了可能遭受異樣眼光外，曾有病友走路到一半「凍住」，被卡在車多的馬路中央，十分危險。

莊協勳表示，為避免藥物引起的異動症，會採用「藥物接力」的策略，透過先使用多巴胺受體促效劑，延緩使用左旋多巴的時機，以改善藥效波動的問題。治療過程中也會隨時觀察病程發展，當病程發展至中晚期，病人開始出現其他併發症 ，會再視狀況調整治療方針，或經醫師評估後採取深腦刺激術，拉長病人能正常生活的時間或是改善生活品質。

莊協勳也提到，近年文獻陸續證實，在一開始先使用多巴胺受體促效劑治療，相對能延緩病情惡化的速度，對於常伴隨的憂鬱症 狀也有一定的治療效果，但也要特別注意不同藥物可能出現的副作用影響。（本文取材自「健康醫療網」）