不當使用藥物 聽力可能受損

藥物不當使用也是聽力異常的風險因子之一。（本報資料照片）

「最近耳朵怪怪的，聽人家說話都不像以前那樣清楚，究竟怎麼了？」病人主訴出現聽力障礙。最常見是因年紀增長引起，有些患者則因內在疾病傷害如腦膜炎、中耳炎、肺炎、水痘等造成，或外部刺激損傷如頭部外傷、噪音刺激、精神壓力等所致，而藥物不當使用也是聽力異常的風險因子之一。

在臨床上，如果醫師開立使用胺基醣苷類抗生素（Aminoglycoside），可能會引起耳毒性風險增加。此類抗生素常用於治療多種革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症，像治療皮膚、尿路、呼吸道感染的抗生素Gentamicin，以及常用於結核病後線治療的抗生素Amikacin、Streptomycin、Kanamycin皆屬之。

粒線體蛋白質 合成受干擾

引起聽力障礙的風險，因為胺基醣苷類抗生素引起耳毒性的機轉之一，與人體內粒線體蛋白質合成受到干擾有關。數篇流行病學研究發現，具粒線體基因突變的病人使用此類藥品時，可能會增加耳毒性風險，因此民眾就醫時應主動告知自身疾病史，包含是否具粒線體基因突變，或是否具耳聾家族史，以提供醫療人員作為藥物選擇的參考。

除了胺基醣苷類抗生素，可能引發耳毒性的其他藥物，包含阿斯匹靈、非類固醇類消炎止痛藥、化療藥物、利尿劑、奎寧類藥物，若於使用這些藥物期間出現任何耳朵不適的症狀，例如聽力發生變化、耳鳴、聽力下降、平衡失調等問題，應盡速尋求醫療協助，若有用藥疑慮，也請諮詢醫療人員，切勿於諮詢前就任意自行停藥，以免影響藥物療效，延誤治療的黃金時機。