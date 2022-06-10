我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

記者王昭儀／台北報導
神秘鼻腔透視巡迴展台北場在華山1914文化創意產業園區登場，台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（由左至右）、李慶雲文教基金會理事長黃立民、疾管署署長周志浩。記者王昭儀／攝影
神秘鼻腔透視巡迴展台北場在華山1914文化創意產業園區登場，台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（由左至右）、李慶雲文教基金會理事長黃立民、疾管署署長周志浩。記者王昭儀／攝影

鼻腔是病菌躲藏的大本營，當人體免疫力低下時，壞細菌就會伺機而動，造成新冠肺炎確診者可能同時感染肺炎鏈球菌、克雷伯式肺炎菌、嗜血桿菌等。感染科權威、李慶雲文教基金會理事長黃立民說，在後疫情時代，民眾除了預防新冠肺炎，更要當心肺炎鏈球菌的威脅，建議施打所有呼吸道相關的疫苗，獲得完整保護。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會日前針對1089位50歲以上成人進行《2022疫苗認知問卷調查》發現，近期已接種新冠疫苗的受訪者中，高達66%未接種肺炎鏈球菌疫苗、52%未接種流感疫苗，民眾皆認為已接種新冠疫苗後，便無需再接種其他疫苗，但這觀念其實有很大的錯誤。

黃立民今天出席《神秘鼻腔透視巡迴展》記者會表示，人體對所有冠狀病毒免疫力都是短暫的、最多2年，而對新冠肺炎的免疫力更少，僅約6個月左右，新的變異株會不斷出來，建議民眾在冬天前除了新冠疫苗，還要施打完所有呼吸道的疫苗，包括流感、肺炎鏈球菌及百日咳疫苗，才能有完整防護，至於原有高血壓、糖尿病、肥胖等慢性病患者也都要將身體狀況控制好，避免惡化。

有研究發現，針對新冠肺炎合併細菌感染患者進行分析，有近6成感染源來自於肺炎鏈球菌，黃立民說，若民眾未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗，建議先接種一劑13價結合型疫苗，獲得75%保護力，隔年再接種一劑23價多醣體疫苗，保護力就可以維持約5年，並降低3成發病、住院率。

台灣鼻科醫學會理事長葉德輝指出，鼻腔是上呼吸道的重要器官，也是防疫最前線，一旦人體感染其他疾病、免疫力下降時，便可能經由呼吸道或血液侵襲器官，引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。因此，預防肺炎首先要鞏固鼻腔健康，更要搭配疫苗接種，降低病毒與細菌對人體的侵襲。

流感疫苗 免疫力 新冠肺炎

上一則

急性心肌梗塞患者又確診一度命危 嘉義長庚緊急援救

延伸閱讀

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」
女兒染疫 其他家人有症狀、未確診？專家曝關鍵原因

女兒染疫 其他家人有症狀、未確診？專家曝關鍵原因
台再新增159死 死亡高峰難降 7月有望解封

台再新增159死 死亡高峰難降 7月有望解封
台新冠致死率達「萬分之10防線」 專家：6月後才下降

台新冠致死率達「萬分之10防線」 專家：6月後才下降

熱門新聞

有一位美國物理治療師警告女生不要在淋浴時邊小便，不僅僅是一個壞習慣之外，嚴重還有可能損壞骨盆底，而且隨著年紀越長越嚴重。 圖／ingimage

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

2022-06-09 05:44
減少奶精的攝取，可改添加低脂牛奶或不加糖的杏仁奶。（本報資料照片）

堅守8原則 喝對咖啡才有益健康

2022-06-04 02:00
夏季減肥大作戰開始。圖／摘自Pexels

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

2022-06-09 14:02
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

研究：每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% …加糖有同樣效果

2022-06-02 22:00
以色列最新研究顯示，65歲以上的新冠病患無論是否接種過新冠疫苗，服用輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid後，皆能大幅降低住院及死亡風險。路透

研究：不管有否打疫苗 輝瑞新冠藥大幅降低長者重症率

2022-06-03 18:23
特定職業、遺傳體質手部易退化性關節炎，關節兩側突起變形。記者周宗禎／攝影

手部退化性關節炎 醫籲這幾種職業特別注意

2022-06-06 05:36

超人氣

更多 >
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退
馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死

馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死