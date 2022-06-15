做完心臟支架手術 整日不動反而不利復元

心臟支架手術後兩周內應避免騎腳踏車、搬重物等劇烈活動。（本報資料照片）

對很多急性心肌梗塞的病人來說，做心臟血管支架手術 可謂救命解方，然而卻有部分病人擔憂運動會影響手術效果，在術後整日臥床不動，結果反而不利於傷口復元。

術後保養 非長時間臥床

林口長庚紀念醫院心臟內科主治醫師林佳濱表示，心血管疾病 患者術後運動與否應視手術部位和傷口復元程度來判斷，由於大部分心臟支架手術會從手腕處的橈動脈或大腿動脈做穿刺，相較於抽血用的靜脈更容易滲血，因此醫師通常會建議患者在術後兩周內應避免劇烈活動，例如騎腳踏車、搬粗重物等，以防止影響傷口復元 。

林佳濱說，心血管疾病患者若想保持健康，適當的復健活動仍不能少，建議患者應該在身體可以承受的範圍內漸進式地增加運動量，一開始可以選擇散步等較輕微、不影響傷口復元的活動，在不會造成身體負擔的前提下增加運動強度，培養運動習慣才更有利於維持術後健康，而非長時間臥床不動。

避免復發 適時預防用藥

除了對運動有迷思之外，部分患者做完心臟支架手術之後，會誤解手術的效果，認為自己已經完全康復且不再需要用藥治療或回診，在疏於照護的狀況下，面臨心血管疾病復發的結果，尤其心肌梗塞再發作，猝死率高。

新竹馬偕紀念醫院心臟內科醫師林柏霖表示，「次級預防」是治療心血管疾病的重要觀念，除了如抽菸、高血壓、高血脂、高血糖、年紀、家族遺傳、肥胖等常見的心血管疾病危險因子要注意之外，通常也會建議患者應配合醫師處方使用必要的預防用藥，「例如乙型阻斷劑、抗血小板藥物等，目前已有許多醫學研究證實，這些藥物對次級預防的病人非常重要 」。

林柏霖強調，診間常見患者在對預防用藥抱持疑慮，認為手術後症狀好轉便不必服藥，但其實預防用藥的概念就好比買保險、保養一樣，目地在於降低未來發生心血管疾病的風險，呼籲患者術後應遵照醫囑保持規律用藥的習慣，停藥與否仍須視主治醫師評估決定。

壞膽固醇 控制越低越好

以心血管疾病常見原因高血脂為例，醫師會依據發生心血管疾病的風險程度，即病人當下身體狀況，來評估預防治療的目標。林柏霖說明，一般人的壞膽固醇目標值應低於130mg/dL，但如曾做過心臟支架手術、具其他心臟病史或糖尿病 史的患者則應至少降至70mg/dL。若符合多種風險因子，如糖尿病合併心血管疾病等，就須將壞膽固醇控制至55mg/dL以下。當發生心血管事件的風險越高，原則上就應將壞膽固醇控制越低，醫師會依患者的整體風險設定適合的治療方針。

飲食控制 不吃炸物內臟

簡而言之，壞膽固醇數值越高，病人再復發的風險就越高。林柏霖表示，由於膽固醇數值20-30%與飲食相關 ，故心臟支架手術之後肉類、油炸食物和內臟類盡量避免。此外，目前常見的用藥多以降血脂口服藥史他汀類(Statin)為主，多數患者藉此將壞膽固醇數值降低四至五成，然而有部分病人在提高口服劑量後仍無法達標 ，建議可與醫師討論以降膽固醇針劑進行治療 。

至於放置過心臟支架的患者，林佳濱也解釋，一般會建議使用抗血小板藥物進行次級預防，其中最常見預防用藥為阿斯匹靈，亦可搭配輔助的抗血小板藥物，做雙重抗血小板藥物治療。不過，因部分患者在使用阿斯匹靈後會出現胃潰瘍、胃出血的副作用，因此若治療期間感覺消化道不適，應與醫師討論安排消化道潰瘍診斷，視情況更換出血風險更低的治療方式。

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