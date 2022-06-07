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大齡女子難孕 歷經14次試管終於當媽媽

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

蘭姐(化名)在35歲時與先生開心步入禮堂，結婚後夫妻倆就開始積極備孕，無奈努力許久都沒能成功懷孕。夫妻討論後決定求助生殖中心，可惜多次嘗試試管嬰兒仍失敗收場！每一次的失敗都讓蘭姐心碎不已，除了想當媽媽的願望無法達成外，每次還要面對千辛萬苦的治療過程，但為了孩子她仍強忍淚水、堅持不放棄，經歷十年試管嬰兒療程，期間也輾轉到多家生殖中心求助，最後在做完第14次療程後，終於如願順利懷孕，讓夫妻倆感動流涕、開心不已。

晚婚晚孕提高受孕難度 大齡女子不孕問題激增

收治案例的台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，「大齡女子」通常指的是年紀稍大的女性，在醫學上定義是滿35歲以上的女性，又稱為「大齡媽媽」或「高齡產婦」。女性在出生時，卵巢固定大約有一百萬個卵子可供使用，隨著年紀增長，卵巢會逐漸衰老或退化，造成卵子品質隨之下降，並呈現受孕率逐年下降，而流產率提高的現象。根據調查顯示，女性在30歲時一年的受孕率為60%，流產率為20％，呈現懷孕率高、流產率低的現象；但當到了40歲時，一年的受孕率會下降到30%，而流產率提高至40％，造成流產率高於受孕率的現象；如果女性超過43歲時才想要懷孕，其受孕率更是呈現雪崩式下降，也就是更難懷孕生子。

染色體分析篩出優質胚胎 試管療程檢查保健康

李世明醫師表示，女性生育力下滑除了受到年紀增長影響，還會受到環境荷爾蒙、生活作息不正常或心理壓力等影響，建議有計劃生育的女性，可提早到醫院評估卵巢年紀，透過抽血檢驗AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙指數），了解自身卵巢濾泡可成熟的數目，儘早規劃生育計畫。

另外，許多高齡產婦會擔心胎兒發生染色體變異疾病，李世明醫師說，現今生殖技術突飛猛進，可在試管嬰兒植入前先進行胚胎切片，透過染色體分析（PGS）篩選出優質胚胎再進行植入。另外孕婦也可以在懷孕16週時做羊膜穿刺，或在懷孕20週進行高層次超音波檢查，都能檢查胎兒是否健康。

卵子保養要趁早 補充營養品有助益

李世明醫師提醒，高齡產婦若有懷孕計畫，首先要先調整早睡早起的生活作息，並適當補充山藥提煉的DHEA、Ｑ10、肌醇、葉酸、及維他命D3等營養補充品，對於卵子品質具有保養效果。若短期內無生育計畫，目前也可以透過先進的生殖醫學技術，採玻璃霧化式冷凍法將卵子、精子或胚胎冷凍先提前保存起來，等到有適合讀生育時機再安排受孕計畫！另外，目前政府為鼓勵生育提升，擴大不孕症（試管嬰兒）補助，減輕不孕夫妻經濟壓力，民眾可至各大生殖中心進行洽詢及申請。

【延伸閱讀】

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一年未自然懷孕為不孕　六類型人靠中醫扭轉

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54015

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