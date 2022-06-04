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9歲男童染「恙蟲病」高燒恐致命 發現2特徵搶救回一命

記者劉柏均／台中報導
台中慈濟醫院小兒科醫師李宇正，向男童說明恙蟲病背景。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院小兒科醫師李宇正，向男童說明恙蟲病背景。圖／台中慈濟醫院提供

台灣中部一名9歲男童發燒多日不退，在家快篩陰性，就醫都被要求回家等報告，有護理師背景的母親觀察到兒子鼠蹊部淋巴結腫大，腿部有咬痕，急帶轉診單至台中慈濟醫院，經醫師診斷，竟是恐致命的「恙蟲病」，緊急治療挽回一命。

男童媽媽表示，4月家人到東部旅遊，曾在山區被蚊蟲叮咬，還認為很正常，回中部約一周，孩子就斷續高燒，診所醫師觀察到孩子鼠蹊部淋巴結腫大，且腿部有咬痕，但仍診斷為「疑似新冠肺炎」。

有護理背景的媽媽持轉診單，帶著孩子趕赴台中慈濟醫院就診；小兒科醫師李宇正表示，經男童媽媽陳述，孩子返家後活動力不佳，跟平日判若兩人，且外面天氣炎熱，家裡沒開冷氣，孩子仍全身畏寒必須穿上厚衣，再次發燒竟已達40度，從旅遊史及焦痂線索，警覺是「恙蟲病」，收治住院使用四環黴素治療，體溫明顯下降，病情很快好轉，隔日男童已活蹦亂跳。

李宇正表示，幸好男童媽媽細心觀察、及時提出結痂及旅遊史，加上他曾在花蓮慈濟醫院受訓的經驗，對這類致死率高又容易被忽略的疾病特別警覺，否則錯過治療時間，就算診斷出來，病情後期變成敗血症，使用正確藥物也可能回天乏術。

李宇正提到，恙蟲病不會人傳人，主要在夏季流行，台灣全年皆有病例，感染病例數量以花東及離島較多，途徑是草叢中帶有立克次體的恙螨伺機叮咬人類或動物，潛伏期約兩周；病人出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，會留下「焦痂」特徵。

李宇正提醒，戶外踏青如果會接觸草叢應做好個人防護，穿淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套，將褲管紮入襪內；衣物及皮膚裸露部位使用防蚊藥劑；戶外行程結束後儘快沐浴、換洗衣物，避免恙螨附著叮咬，出現疑似症狀應儘速就醫並提活動史給醫師。

恙蟲病進程圖表。圖／台中慈濟醫院提供
恙蟲病進程圖表。圖／台中慈濟醫院提供
男童罹患恐致命的「恙蟲病」，皮膚出現紅色斑狀丘疹留下「焦痂」特徵。圖／台中慈濟醫...
男童罹患恐致命的「恙蟲病」，皮膚出現紅色斑狀丘疹留下「焦痂」特徵。圖／台中慈濟醫院提供

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