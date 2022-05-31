我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

左腳比右腳粗1倍 餐廳服務員診斷為深部靜脈栓塞

記者王駿杰／新竹報導
林姝含提醒，要預防血栓的發生，除一般基本健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。(圖:新竹台大分院新竹醫院提供)
林姝含提醒，要預防血栓的發生，除一般基本健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。(圖:新竹台大分院新竹醫院提供)

30歲陳姓女子是餐廳服務員，因工作久站已習慣雙腳稍微浮腫狀態，近期忽感左腳比右腳還腫，且逐漸延伸到大腿，甚至直接比右腳粗一倍還伴隨明顯脹痛，就醫發現陳的骨盆腔髂靜脈到大腿的股靜脈都塞滿血栓，因此接受抗凝血劑治療，才順利康復。

台灣新竹台大分院新竹醫院心臟血管內科醫師林姝含指出，看到陳女明顯的單側腳水腫，便安排血管超音波檢查和電腦斷層掃瞄，發現陳從骨盆腔裡髂靜脈到大腿的股靜脈都塞滿血栓，證實深部靜脈栓塞的診斷。

林姝含說明，深部靜脈栓塞就是深層的靜脈因為血栓造成阻塞，又以下肢的深部靜脈栓塞最為常見。靜脈的血流本身較慢，加上下肢靜脈血流的方向和地心引力相反，更容易因為回流不好而增加血栓產生的機會。

相對於深層靜脈，淺層可看到靜脈因為回流不佳產生的擴張病變，是所謂的靜脈曲張；而深層的靜脈雖無法從外觀直視，但因扮演下肢血流匯集的角色，一旦發生血栓，就會產生下肢明顯的腫脹。

深部靜脈栓塞常見症狀包含患肢疼痛感、水腫、腿圍變大、小腿腹壓痛等，在急性期可能併發蜂窩組織炎。急性靜脈栓塞甚至可能因組織急性水腫，造成患肢組織內壓力過高，進一步導致動脈血液循環受阻，使患肢缺血壞死，若不及時處理甚至可能導致截肢、致死。

林姝含說，深部靜脈栓塞至慢性期，可能造成病變處色素沉著、潰瘍、發紅疼痛、皮下組織發炎、淋巴管、肌肉發炎、傷口不易癒合等症狀。因為慢性的靜脈血栓會造成靜脈發炎、纖維化等變化，即使後續使用藥物溶解血栓，也可能因為靜脈已經發生不可逆的病變，導致所謂的栓塞後症候群而產生上述難以治癒的症狀。

林姝含說，老年人、長期久站或久坐者、孕產期婦女、癌症患者、先天性血栓病患者、抗磷脂質症候群患者等都是深部靜脈栓塞的高風險族群。深部靜脈栓塞的首要治療方針是抗凝血劑，較輕微的病患可直接使用口服抗凝血劑，較嚴重者則需要住院使用針劑抗凝血劑，效果穩定後再銜接到口服劑型。

一部分病患可能因血栓量太大、靜脈有結構上的異常、對抗凝血劑的反應不佳，或已經產生危及患肢的缺血症狀，此時需考慮進一步侵入性取栓、溶栓或血栓去除術。

林姝含提醒，要預防血栓的發生，除一般基本健康保健，包含體重控制、健康飲食等，最重要的是避免久坐或久站，增加日常活動量，適時起身走動。若因工作需求需要久坐或久站，或已知下肢回流較差，建議穿著醫療等級彈性襪，減少靜脈擴張，改善下肢血液回流。

癌症 肌肉

上一則

輕忽小腫塊 腫瘤塞滿她乳房 醫嘆：早期治療可少受苦

延伸閱讀

懷孕懷到腦中風 26歲孕婦局部麻醉取栓忍痛護子

懷孕懷到腦中風 26歲孕婦局部麻醉取栓忍痛護子
長者心律不整中風率增10% 定期健檢及早治療

長者心律不整中風率增10% 定期健檢及早治療

醫藥／血小板增多 男子心肌梗塞

醫藥／血小板增多 男子心肌梗塞
嬌生疫苗血栓風險大 FDA限縮規定：僅2種人能打

嬌生疫苗血栓風險大 FDA限縮規定：僅2種人能打

熱門新聞

譚敦慈護理師（右）、林中英教授教你該如何挑選乾貨。取材自元氣網

端午吃粽子不吃毒粽 譚敦慈教一招去除蝦米的二氧化硫

2022-05-28 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

腎病5徵兆 中2個不可拖 護腎絕招跟著做

2022-05-27 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

便祕不只傷身也傷腦 醫師：5招顧好腸道健康

2022-05-27 02:50
圖片來源 ／健康醫療網

工作突發心肌梗塞倒地不起 「3急救」法救命

2022-05-27 01:55
圖片來源 ／健康醫療網

確診憂後遺症纏身 「地中海飲食」助改善

2022-05-28 02:10
國健署呼籲，端午節吃粽子需注意營養均衡。記者許政榆／攝影

一般人膳食纖維攝取很不足 國健署調查：這2類人最缺乏

2022-05-27 05:18

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責
騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情