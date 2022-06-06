保健Q＆A／預防中重症 2大抗病毒藥物怎麼挑

預防新冠肺炎中重症，在治療用藥上有兩種口服抗病毒藥物可選。（Getty Images）

Q：確診新冠肺炎應該吃什麼藥？誰該吃抗病毒藥物？輕中重症患者適用哪些藥品？

A：輕症患者的用藥，以症狀治療為主，若有鼻塞流鼻水症狀，可使用抗組織胺藥物；痰很濃稠，則使用化痰藥；咳嗽時，可使用止咳藥、止咳藥水；出現發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉 痠痛等症狀，可服用含有乙酼胺酚成分的止痛退燒藥物。

預防中重症，在治療用藥上有兩種口服抗病毒藥物可選。實證資料顯示，有重症風險因子的輕症病患，於發病五天內口服輝瑞Paxlovid，可降低八成住院或死亡率；發病五天內口服默沙東 Molnupiravir（莫納皮拉韋），則可降低三成住院或死亡率。

一般建議優先選擇Paxlovid，但若有重度腎功能不全、重度肝功能不全、無法口服吞服藥物等問題，就不適用，可給予Molnupiravir治療。

實證資料顯示，有重症風險因子的輕症病患，於發病五天內口服輝瑞Paxlovid，可降低八成住院或死亡率。（路透）

Paxlovid適用族群：12歲以上、體重逾40公斤、未使用氧氣且發病五天內，具有65歲以上、癌症 、慢性疾病、吸菸等13種風險因子任一條件的患者，即可開立；但使用時須特別注意藥物交互作用，並不可咀嚼、分開或壓碎。

實證資料顯示，發病五天內口服默沙東Molnupiravir（莫納皮拉韋），可降低三成住院或死亡率。（路透）

Molnupiravir適用族群：使用於18歲以上未使用氧氣且發病五天內的患者，無法使用其他建議藥物者，並符合13種風險因子等任一條件者；主要用於長照機構和管灌住民、洗腎患者，其他經醫師評估適合也可透過其他管道提供。成年病人使用劑量，每12小時口服一次，持續服用五天。但不建議或不可用於18歲以下的病人、因COVID-19疾病住院需使用氧氣接受照護的病人、COVID-19的預防性治療者及懷孕婦女。