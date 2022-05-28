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兒童重症近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因

中央社／台北28日電
兒童感染症醫師邱南昌28日表示，分析染疫兒童引起腦炎的4種原因，最主要是免疫系統過度反應引起「細胞激素風暴」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
兒童感染症醫師邱南昌28日表示，分析染疫兒童引起腦炎的4種原因，最主要是免疫系統過度反應引起「細胞激素風暴」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

童感染症醫師邱南昌今天表示，分析染疫兒童引起腦炎的4種原因，最主要是免疫系統過度反應引起「細胞激素風暴」，呼籲家長別挑廠牌，儘早帶孩子接種COVID-19疫苗

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兒童重症、死亡病例數攀升，截至目前累計20例兒童重症病例，有9例腦炎；重症病例中共有10例死亡，其中5例腦炎，比例相當高。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌今天下午在疫情記者會中表示，兒童在感染COVID-19後可能因4種致病機轉導致腦部病變，包括病毒直接侵犯腦部、細胞激素風暴、血管內皮細胞受傷、其他器官受損導致代謝異常。

在這4種因素當中，「細胞激素風暴」是最主要的原因，邱南昌說，當人體感染病毒後，免疫系統會啟動來消滅病毒，但要是免疫系統過度反應，就可能引起細胞激素風暴，傷害神經系統等器官組織。

邱南昌說，根據觀察，因染疫併發腦炎的兒童不只出現上述單一機制，而是好幾種機制同時出現，難以透過單一方法來預防。

根據美國研究，11歲以下孩童約有75%驗出血清抗體，但並非人人都曾經確診，如今疫情襲台，外界也擔心台灣孩童染疫率是否會高達75%，甚至導致數百名兒童或青少年死亡。

邱南昌說，台灣的流行期比美國晚了好幾個月，尤其現在以Omicron變異株為主，染疫率應該不會像美國這麼高，也相信台灣的兒童醫療照顧比美國好，不相信台灣會有這麼多兒童重症，盼民眾對台灣醫療有信心。

邱南昌也再次強調兒童腦炎重症的8大前驅症狀，包括體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩。

邱南昌指出，約有6成兒童染疫後會出現發燒症狀，但因腦部有體溫調節中樞，即便發燒也很少會超過41度，一旦超過41度就代表體溫調節中樞可能出了問題，必須特別小心，如孩子沒燒到41度，但持續高燒很長時間，也要特別小心。

他表示，孩子在發燒時會想睡、意識不好，這種情況下可給予退燒藥，如果吃了藥、睡一覺起來精神恢復也能正常飲食，就不用過度緊張；但如果比較大的孩子持續性頭痛、連不吃東西都會嘔吐，就要小心是腦部病變徵兆。

邱南昌說，兒童染疫後併發中重症的比例雖低，但還是要很小心，不用過度恐慌，但因很難預料誰會變成重症，最好的預防方式就是接種疫苗，根據國外數據，兒童接種COVID-19疫苗安全性很高，雖然打完第一針約有3%會發燒，且不分廠牌，都能夠帶來保護力，呼籲家長能讓孩子打就先打，不要選廠牌。

（指揮中心提供）
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風暴 疫情 疫苗

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