打籃球最愛跳投？小心著地不慎十字韌帶「啵」一聲斷

(取材自健康醫療網)

愛打籃球的陳先生（化名），某次在球場上與球友激烈對戰時不慎發生碰撞，膝關節 出現腫脹及反覆積水的情形，就醫後發現為「前十字韌帶斷裂」。台北中山醫院骨科主治醫師饒瑞悌表示，臨床上常見十字韌帶受傷的患者，以「運動傷害」佔最大宗，尤其是像橄欖球、足球或籃球這類容易產生肢體上撞擊的運動，更是需要加倍小心。

韌帶為連接骨骼與骨骼之間的纖維組織，可協助增加關節的穩定性，而膝關節中連結股骨與脛骨的兩條韌帶，因呈現十字交叉，故分別被稱為「前十字韌帶」及「後十字韌帶」，負責維持膝蓋前、後向的穩定；另外，位於膝關節兩側的側副韌帶，則從旁保護膝蓋，不致因左右向的側移而受傷。

什麼狀況容易傷害到韌帶？饒瑞悌醫師指出，以籃球為例，很多投籃動作是在運動員腳著地時，上半身仍然呈現「扭轉」的姿勢；又或是在運動員小腿著地、姿勢固定後，卻因上半身被強力撞擊，導致韌帶承受強大的拉扯之力進而斷裂。

軟骨也可能磨損 韌帶損傷後有無「復健」是關鍵

十字韌帶損傷臨床上分為三級，第一級以輕微拉扯為主，韌帶可能較為鬆弛，但整體來說無礙；第二級韌帶已有部分撕裂的情形，饒瑞悌醫師提到，此類患者較少見，因運動傷害多半不是輕微拉傷就是嚴重斷裂；第三級損傷，患者韌帶則已完全斷裂，一般會與患者討論，依其年齡、生活型態及運動習慣等因素，來決定是否進行手術 重建。

然而，饒瑞悌醫師強調，不論是否進行手術治療，韌帶損傷後進行「復健」都相當必要，否則可能會造成大腿肌肉 萎縮，進而加速關節內的半月板磨耗。根據統計數據顯示，大腿肌力或肌肉量過少的民眾，有高達90%出現軟骨提早磨損及退化的情形。而若軟骨退化程度嚴重，或者是因強力撞擊導致傷害當下不僅前十字韌帶受傷，連關節軟骨也受影響，即必須考慮是否再進行軟骨修復手術。

所幸現今醫療科技進步，手術不再像過去一樣，需要動輒數天或數週的修復期，以新一代自體軟骨修復技術為例，恢復良好的患者甚至當天即可下床行走，唯要注意「及早介入」，千萬不要拖到關節軟骨嚴重磨耗才治療。

運動熱身、收操不可少 先冰敷再熱敷完整修復肌肉

隨著運動風氣漸盛，因運動傷害而就醫的民眾不在少數，饒瑞悌醫師提醒，民眾在進行運動前，一定要好好熱身，協助減少運動傷害發生的機率；運動後也別忘記做簡單的收身操，因為運動的同時，多少都會拉扯到肌肉，進而造成軟組織輕微的出血。以運動員為例，一般會在激烈運動後進行冰敷，間隔3-6小時後開始熱敷，加速代謝掉肌肉組織中的發炎因子，達到完整修復的效果。

【延伸閱讀】

登山扭傷膝蓋致前十字韌帶斷裂 重建手術找回膝力

七旬嬤擺脫疼痛！ 微創「半套」人工膝關節立功

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53796

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw