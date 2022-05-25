我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

皮膚出現紫斑、月經流不停？年輕女性該注意的血小板減少症

健康醫療網／記者陳佳慧報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

皮膚常不明原因出現紫斑、牙齦鮮血直流？出現這些症狀，當心是免疫性血小板減少症。高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師廖浚凱說，免疫性血小板減少症好發於年輕女性和年長者，因免疫功能異常引起血小板低下，會增加出血風險，嚴重還會致命，病友的日常生活也因擔心碰撞出血而處處受限。

30歲李小姐（化名）是一名上班族，她因罹患免疫性血小板減少症，皮膚常出現紫色的斑點，看起來就像瘀青，常引同事好奇詢問，且每個月月經來時就臉色蒼白、血流不止，必須請假在家休息，也被質疑影響工作。嚴重失血的時候，甚至得到急診輸血治療。而最讓她困擾的是，因長期服用類固醇控制出血，結果臉圓、水牛肩，使她喪失自信。
廖浚凱醫師說，免疫性血小板減少症是一種自體免疫疾病，因免疫系統錯亂，產生抗體攻擊血小板，導致血小板數量低下，但致病原因仍不明。因血液異常，病友皮膚常有點狀的紫斑，所以此病又被稱為「紫斑症」。除了皮膚紫斑，也可能會牙齦出血，臨床曾看到有病友滿口鮮血跑來急診令人觸目驚心，女性病友也可能月經血流不止；更嚴重的可能會腸胃道內出血、甚至是腦出血。

血小板低於3萬要治療 傳統療法副作用難熬

廖浚凱醫師表示，免疫性血小板減少症的診斷標準是血小板指數在10萬以下，但嚴重程度有分。血小板數值沒有過低的病友，通常沒有症狀，只要追蹤觀察即可。但若有出血症狀或血小板指數低於3萬就得治療。治療的目的是要減少出血風險、避免消化道、腦出血的重症，也有助提升病友的生活品質，不會總是因為擔心出血而行動受限。

傳統免疫性血小板減少症治療以類固醇藥物為主，但廖浚凱醫師說，類固醇藥物有較明顯的副作用，容易造成外觀改變，對女性病友來說也很辛苦。此外，慢性血小板低下症的患者使用類固醇的治療效果較差，病友仍要避免碰撞，戶外運動也要特別注意；同時，類固醇可能會降低身體免疫功能，若病友有糖尿病，也會影響血糖控制。

廖浚凱醫師說，以往若類固醇療效不佳，也可選擇切除脾臟，但畢竟是侵入性的治療手段，病友往往再三猶豫。而藥物治療的部分，目前也有可促進血小板生成的藥物，機轉是經由刺激身體裡血小板生成素受體，誘發巨核細胞的增殖和分化，進而增加血小板的數量。外觀和身型不會因治療起變化，但藥物相關副作用仍需與醫師討論，病友藉由穩定的治療，更可以與疾病和平共處。

皮膚紫斑、口腔莫名出血 應至血液科檢查

免疫性血小板減少症確診須依排除法來診斷，病友常流連皮膚科、家醫科，甚至是健檢抽血才發現。廖浚凱醫師提醒，紫斑症的「紫斑」，多從小腿開始蔓延到大腿、軀幹，且會愈來愈多、不會自行消退，與一般撞傷的瘀青明顯不同。若有皮膚紫斑、口腔莫名出血的狀況，可到血液科就診、釐清原因。

本衛教訊息由諾華協助刊登

【延伸閱讀】

治療退化性關節炎免開刀！　PCP細胞治療助享行動自由

經血過多婦女　不到7人中就有1人為類血友病

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53856

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

指數 糖尿病 血糖

上一則

打籃球最愛跳投？小心著地不慎十字韌帶「啵」一聲斷

延伸閱讀

營養師指4類人易成「人肉捕蚊燈」 3步驟快速止癢

營養師指4類人易成「人肉捕蚊燈」 3步驟快速止癢
豐胸私房食療大公開 關鍵在月經周期

豐胸私房食療大公開 關鍵在月經周期
林志玲號召捐4萬片衛生棉 助弱勢少女

林志玲號召捐4萬片衛生棉 助弱勢少女
專家觀點／氣喘適度用藥 別因疑慮不治療

專家觀點／氣喘適度用藥 別因疑慮不治療

熱門新聞

招名威實測洗手要20秒以上才夠乾淨，帶走病毒。圖／翻攝自招名威臉書

洗手要洗多久才乾淨？ 學者實測結果告訴你

2022-05-17 05:46
近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

2022-05-18 18:21
彰化縣北有台中火力發電廠，境內有兩座小型工業發電廠，南有雲林沿海工業區，彰化天空常有霧霾暗沈。記者簡慧珍／攝影

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空氣品質

2022-05-20 05:39
台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

2022-05-21 06:58
醫師廖明德建議，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置。圖／亞大醫院提供

老公鼾聲雷動…人妻快崩潰 靠這招搶救婚姻成功

2022-05-20 18:15
（圖：健康醫療網提供）

突然雙手雙腳麻又無力？小心「這症候群」奪命

2022-05-23 00:00

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況