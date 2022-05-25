皮膚出現紫斑、月經流不停？年輕女性該注意的血小板減少症

(取材自健康醫療網)

皮膚常不明原因出現紫斑、牙齦鮮血直流？出現這些症狀，當心是免疫性血小板減少症。高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師廖浚凱說，免疫性血小板減少症好發於年輕女性和年長者，因免疫功能異常引起血小板低下，會增加出血風險，嚴重還會致命，病友的日常生活也因擔心碰撞出血而處處受限。

30歲李小姐（化名）是一名上班族，她因罹患免疫性血小板減少症，皮膚常出現紫色的斑點，看起來就像瘀青，常引同事好奇詢問，且每個月月經來時就臉色蒼白、血流不止，必須請假在家休息，也被質疑影響工作。嚴重失血的時候，甚至得到急診輸血治療。而最讓她困擾的是，因長期服用類固醇控制出血，結果臉圓、水牛肩，使她喪失自信。

廖浚凱醫師說，免疫性血小板減少症是一種自體免疫疾病，因免疫系統錯亂，產生抗體攻擊血小板，導致血小板數量低下，但致病原因仍不明。因血液異常，病友皮膚常有點狀的紫斑，所以此病又被稱為「紫斑症」。除了皮膚紫斑，也可能會牙齦出血，臨床曾看到有病友滿口鮮血跑來急診令人觸目驚心，女性病友也可能月經血流不止；更嚴重的可能會腸胃道內出血、甚至是腦出血。

血小板低於3萬要治療 傳統療法副作用難熬

廖浚凱醫師表示，免疫性血小板減少症的診斷標準是血小板指數 在10萬以下，但嚴重程度有分。血小板數值沒有過低的病友，通常沒有症狀，只要追蹤觀察即可。但若有出血症狀或血小板指數低於3萬就得治療。治療的目的是要減少出血風險、避免消化道、腦出血的重症，也有助提升病友的生活品質，不會總是因為擔心出血而行動受限。

傳統免疫性血小板減少症治療以類固醇藥物為主，但廖浚凱醫師說，類固醇藥物有較明顯的副作用，容易造成外觀改變，對女性病友來說也很辛苦。此外，慢性血小板低下症的患者使用類固醇的治療效果較差，病友仍要避免碰撞，戶外運動也要特別注意；同時，類固醇可能會降低身體免疫功能，若病友有糖尿病 ，也會影響血糖 控制。



廖浚凱醫師說，以往若類固醇療效不佳，也可選擇切除脾臟，但畢竟是侵入性的治療手段，病友往往再三猶豫。而藥物治療的部分，目前也有可促進血小板生成的藥物，機轉是經由刺激身體裡血小板生成素受體，誘發巨核細胞的增殖和分化，進而增加血小板的數量。外觀和身型不會因治療起變化，但藥物相關副作用仍需與醫師討論，病友藉由穩定的治療，更可以與疾病和平共處。

皮膚紫斑、口腔莫名出血 應至血液科檢查

免疫性血小板減少症確診須依排除法來診斷，病友常流連皮膚科、家醫科，甚至是健檢抽血才發現。廖浚凱醫師提醒，紫斑症的「紫斑」，多從小腿開始蔓延到大腿、軀幹，且會愈來愈多、不會自行消退，與一般撞傷的瘀青明顯不同。若有皮膚紫斑、口腔莫名出血的狀況，可到血液科就診、釐清原因。

本衛教訊息由諾華協助刊登

【延伸閱讀】

治療退化性關節炎免開刀！ PCP細胞治療助享行動自由

經血過多婦女 不到7人中就有1人為類血友病

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53856

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw