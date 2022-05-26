我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

中醫治失眠 擺脫惱人嗜睡感

健康醫療網
失眠靠安眠藥入睡，但可能會造成次日疲倦嗜睡感、頭暈及便祕等副作用。(Getty Images)
失眠靠安眠藥入睡，但可能會造成次日疲倦嗜睡感、頭暈及便祕等副作用。(Getty Images)

45歲的陳女士，因家庭與生活經濟壓力，有長年焦慮及失眠的問題，需服用抗焦慮藥物及安眠藥才能入睡，但伴隨而來的是次日疲倦嗜睡感、頭暈及便祕等副作用，影響工作甚巨，因而尋求中醫協助治療；經針灸與中藥治療兩個月後，目前不需安眠藥就能順利入睡，讓她擺脫藥物副作用，也能睡得安穩。

台灣台南市立醫院中醫部醫師王怡婷指出，根據調查，台灣慢性失眠盛行率為10.7%。失眠會影響身心健康，增加憂鬱焦慮情形、降低工作效率，在台灣的成人中有失眠經驗者占了25%，而女性更為嚴重。

造成失眠的原因有很多，除心情抑鬱外，其他像是女性更年期、男性攝護腺肥大、睡眠呼吸中止症、不寧腿、睡前飲用含咖啡因飲料、睡眠環境不佳或是輪班造成的時差等，都可能導致失眠。

醫學研究亦證實針灸可以有效改善睡眠品質。王怡婷取太衝穴及合谷穴，疏通全身氣機；選用神庭穴寧神醒腦，緩解疲倦嗜睡的副作用；選用四神聰，改善睡眠品質及緩解焦慮。

針灸與中藥治療，有助改善睡眠品質。(Getty Images)
針灸與中藥治療，有助改善睡眠品質。(Getty Images)

另外根據臨床四診辨證，陳女士情志抑鬱、遇事不順常嘆息或易怒、容易疲倦是屬於肝鬱血虛的證型，故選用加味逍遙散為主方疏肝解鬱，再加上百合、柏子仁、夜交藤、茯神等藥寧心安神，以改善睡眠。

許多民眾都有失眠的經驗，王怡婷建議，若有失眠困擾須經專業醫師評估，找出造成失眠的真正原因，才能對症治療；此外，良好睡眠環境，如減少臥室噪音、使用窗簾隔絕光線、選用合適的枕頭，加上良好睡眠習慣，保持規律的作息，午睡盡量不超過一小時等都是改善睡眠品質的重要環節。（本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/

失眠 醫學 便祕

上一則

戴口罩造成口臭問題？牙醫：多喝水 增加唾液分泌

延伸閱讀

銀髮族常睡不好 恐是藥物惹禍

銀髮族常睡不好 恐是藥物惹禍
失眠不想靠安眠藥？中醫教3招1藥膳有解

失眠不想靠安眠藥？中醫教3招1藥膳有解
不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠

不耐「安眠藥」副作用？熟女求助中醫治失眠
港醫師指1成染疫兒童 出現失眠等長期後遺症

港醫師指1成染疫兒童 出現失眠等長期後遺症

熱門新聞

近來一項測試在日本暴紅，民眾可花一秒鐘的時間，評估自身身體狀況。示意圖，非新聞當事照。（本報資料照片）

無法在1秒內唸出6個「他」 專家：2年後恐需他人照護

2022-05-18 18:21
彰化縣北有台中火力發電廠，境內有兩座小型工業發電廠，南有雲林沿海工業區，彰化天空常有霧霾暗沈。記者簡慧珍／攝影

每天晨跑10公里竟罹癌病逝 醫師：晨跑前要看空氣品質

2022-05-20 05:39
台灣第四劑疫苗已正式開打。美國與香港的該研究都發現，若接種過新冠疫苗，感染Omicron並痊癒，將可獲得目前最好的免疫效果。記者胡經周／攝影

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

2022-05-21 06:58
醫師廖明德建議，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置。圖／亞大醫院提供

老公鼾聲雷動…人妻快崩潰 靠這招搶救婚姻成功

2022-05-20 18:15
（圖：健康醫療網提供）

突然雙手雙腳麻又無力？小心「這症候群」奪命

2022-05-23 00:00
世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議後表示，已在全球11個國家和地區確認約80例猴痘病例，正在調查另外50例疑似病例，並警告未來可能會發現更多病例。路透

全球近11國猴痘確診 有3症狀、生殖器感染 須提高警覺

2022-05-21 05:35

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕