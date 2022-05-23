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突然雙手雙腳麻又無力？小心「這症候群」奪命

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

32歲吳小姐，平時健康狀況良好，約3週前開始有發燒及感冒症狀，但痊癒後沒多久，先是雙手雙腳末端感覺麻木，原先以為是神經壓迫問題關係，遂自行去坊間整復師「喬一喬」，未料幾天後症狀日益嚴重，手腳也越來越無力，甚至走路不穩常跌倒，因此才趕緊至醫院求診，醫師趕緊安排電生理檢查與抽腦脊髓液化驗，確定診斷為格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome），幸好經過血漿置換術治療後，吳小姐的肌肉力量已逐漸恢復至正常情況。

免疫系統侵犯神經 發炎後急性病變

安南醫院神經內科邱于禎醫師表示，格林-巴利症候群是一種因免疫系統侵犯周邊神經而造成神經發炎的一種急性病變，是一種相當罕見疾病，較常出現在健康的年輕人或長者身上。發病原因可能跟一些病毒感染有關，發病前可能會有腹瀉、發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，也有可能會出現在疫苗注射後及手術或重大疾病之後。

格林-巴利症候群 嚴重恐須插管

格林-巴利症候群會侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統，典型發病症狀為漸進式的雙側手腳麻木無力，也可能會有複視、顏面神經麻痺、口齒不清等症狀，較嚴重者也可能會讓病情進展到吞嚥困難、呼吸窘迫，甚至需要插管的情況也是可能的。

治療後可改善 少數有後遺症

邱于禎醫師指出，目前臨床診斷方式為電生理檢查與檢驗腦脊髓液，治療方式包含血漿置換術與靜脈注射免疫球蛋白，雖然病人治療後大都可改善或痊癒，但仍有部分患者仍會遺留神經後遺症，嚴重者還可能會死亡，死因多為呼吸衰竭、敗血症、肺栓塞與自律神經失調，因此不可小覷格林-巴利症候群。

【延伸閱讀】

務農老翁四肢莫名癱瘓　醫籲格林巴瑞症候群恐致命別輕忽

罹格林巴利症候群險癱瘓　血漿置換術保命

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53771

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