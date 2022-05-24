鼻塞黏膜肥厚長息肉 無線射頻手術 讓她重新大口呼吸

長期鼻炎的患者靠服藥、鼻噴劑效果都不佳，部立嘉義醫院進行無線射頻微創手術。（圖：台灣嘉義醫院提供）

43歲簡小姐長期受鼻塞所苦，導致睡覺張口呼吸、睡得口乾舌燥要起床喝水，已嚴重影響白天工作，長期服用藥物與鼻噴劑，效果卻愈來愈有限，經醫院診斷為「過敏 性鼻炎所造成的鼻黏膜肥厚」，因鼻腔長期發炎，黏膜上已產生息肉樣，接受無線射頻手術 後治癒，讓她開心說：「重新大口呼吸的感覺真好。」

台灣嘉義長庚醫院耳鼻科主任、部嘉醫院主治醫師張耕閤指出，台灣鼻炎患者相當普遍，但長期鼻腔發炎，容易造成黏膜腫脹，甚至產生息肉樣變化，一般在門診確認病患主要症狀例如鼻塞、流鼻水、鼻子癢、鼻水倒流、嗅覺變差甚至頭痛等，再進一步檢查，包括內視鏡、X光與抽血輔助，完整了解鼻病狀態與嚴重度。

張耕閤建議，藥物治療效果不佳，或者長期需要以藥物來控制症狀的患者，可選擇無線射頻的微創手術，使用一根細針插入肥厚的鼻黏膜進行燒灼，黏膜的體積會顯著的縮小，以疏通鼻道，此屬門診手術，手術時間一般大約15到20分鐘，疼痛感極微。

張耕閤也說，過去無線射頻手術缺點是容易造成黏膜上堅硬的結痂，需要約一個月才會逐漸剝落， 患者會覺得鼻腔會有反覆鼻塞與堅硬鼻屎的感覺，有時也會感染且有臭味產生；目前新式的無線射頻採用約攝氏60度的低溫 燒灼，且機器能自動偵測針尖周圍組織的狀態，在燒灼過程中自動停止，減少過度燒灼的情況發生。