半路尿急褲底濕？當心4大症狀為「膀胱過動症」

圖片來源 ／健康醫療網

常常急尿、頻尿，不一定是膀胱炎，有可能是「膀胱過動症」，好發於中老年婦女，目前沒有確切病因，臺北榮民總醫院泌尿部主治醫師林志杰表示，此疾病可透過生活型態調整，嚴重者則使用藥物治療，再後一線的治療，也有肉毒桿菌膀胱注射施打的治療。除此之外，患者也可透過於體內植入「薦神經調節器」進行治療，但要價昂貴負擔不易且有風險，因此患者可選擇以貼片方式進行的「經皮脛神經電刺激」治療，以電能刺激後脛神經，經由神經調節可以抑制膀胱的肌肉過度活動，減少不正常收縮。

膀胱過動症好惱人 急尿、夜尿、頻尿、尿失禁纏身

林志杰醫師表示，根據國際尿失禁協會對「膀胱過動症」的定義，主要就是出現急尿，可能合併因急尿產生的尿失禁，亦即急迫性尿失禁，可能伴隨出現頻尿、夜尿，這4大症狀，則為膀胱過動症。不過還得跟其他疾病區分，因膀胱過動症可說是一種由很多症狀所產生的症候群，因此泌尿科醫師診斷前，要先驗尿或超音波掃描，排除其他病理狀況，如泌尿道感染、膀胱腫瘤、間質性膀胱炎等疾病。

該如何確切評估是否罹患膀胱過動症？林志杰醫師表示，可透過由日本的學者本間教授提出的「膀胱過動症症狀問卷」（Overactive Bladder Symptom Score; OABSS），進行評估。此問卷針對4大症狀打分數，患者須進行3個整天的排尿紀錄，觀察每次尿量分布狀況，以及有無急尿與尿失禁等，以輔助診斷。

若診斷為膀胱過動症，醫師還會研判嚴重程度。林志杰醫師指出，可分為乾（Overactive Bladder Dry）、濕（Overactive Bladder Wet）二種。「乾」通常指的是會有急尿的症狀，但還沒有嚴重到伴隨著有尿失禁的程度，而「濕」指的是會伴隨急迫性尿失禁的狀況，甚至有的患者會天天上演尿濕換褲子的劇情，屬於較嚴重的情形，也會因尿濕褲子及尿騷味而影響社交生活。而「乾」的患者，因病情較不嚴重，生活並無太大困擾，反而不願就醫，但隨著年紀增長，行動力下滑，也有可能會從「乾」的進展到「濕」型的膀胱過動症，因此建議仍要好好就醫治療。

調整生活型態或服藥 為常見治療方式

林志杰醫師表示，膀胱過動症的最低治療準則，是以調整生活型態與行為為主。例如從飲食方面，患者應少喝咖啡、可樂，等飲料刺激膀胱導致頻尿。若有夜尿，應盡量減少晚間飲水量，或患者本身有心血管問題，如心衰竭，水分容易滯留雙腿，會建議患者白天盡量抬高雙腳，讓水分回流心臟。若有急尿症狀，鼓勵患者可在尿量少時就先排尿，降低尿失禁的可能。

通常能進行生活調整且效果良好的患者大多不嚴重，若病情無法控制，則會進入第二線藥物治療。林志杰醫師表示，目前有2種藥物，一是「抗乙烯膽鹼類藥物」，可抑制膀胱收縮，但容易造成便秘、口乾、頭痛、眼部病變更嚴重等副作用。二是「β3腎上腺素受體促進劑」，副作用較少，但有高血壓 的人要注意用藥，「有些人以一種藥物治療，不一定有效，所以現今會以合併2種用藥進行治療。」

不想服藥 也可透過「電刺激」改善膀胱異常收縮

林志杰醫師表示，根據台北榮總院內研究，發現患者服藥後可達約7成療效，但有些患者覺得症狀不嚴重，或是擔心長期用藥傷腎，因此自行終止治療，失去改善生活品質的機會。近兩年，台灣開始有人引進國外已被認可的治療，其中一種治療方式是以手術 ，「薦神經調節器」，為兩階段手術，第一階段先從薦骨的第三個椎間孔置入電刺激器，經過測試一、兩星期，若是有治療的效果，第二階段手術是將電池植入臀大肌上方處，誘發電刺激以改善膀胱過動症，然而這兩階段植入「薦神經調節器」要價70多萬，尚須自費不受健保給付，實際上讓許多病人難以負擔。

另一種是以類似針灸的方式，扎針於腿部的後脛神經處（Percutaneous Tibial Nerve Stimulation, PTNS），進行電刺激，但扎針仍比較有感染風險，林志杰醫師表示，近期研究以貼片的方式（Transcutaneous Tibial Nerve Stimulation, TTNS），貼在患者腳踝內側進行電刺激，稱之為「經皮脛神經電刺激」，雖然可能沒有如扎針那麼強的效果，這項治療已獲歐洲與美國泌尿科醫學 會的認可，用於藥物治療後的後線治療，提供患者更多元的治療選擇，目前台灣也有臨床試驗正在推行。

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資料來源：健康醫療網

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