失智症非單純正常老化或記憶減退 當心8症狀

很多民眾記憶減退，會誤以為「老了就是這樣」，忽略了就醫的重要性。(Getty Images)

神經內科主治醫師表示，失智 症並非單純正常老化或記憶減退，而是一種大腦漸進式功能退化的疾病，應及早就醫。

高齡者人口比例逐年上升，除了面臨長者失能問題外，另一個值得關注的議題就是失智症人口呈現持續且快速增加的趨勢。

★大腦退化 無法自我照顧

台灣奇美醫學 中心神經內科主治醫師楊勝翔說明，失智症並非單純正常老化或記憶減退，而是一種大腦漸進式功能退化的疾病，很多民眾會誤以為「老了就是這樣」，而忽略了就醫的重要性。

此外，失智症的症狀有記憶力減退、認知功能衰退和思考能力等逐漸喪失的情況，可能也會同時出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為，且會逐漸喪失自我照顧的功能，生活需要他人協助才得以進行。

★透過藥物 延緩改善病情

目前失智症並無法治癒，但透過藥物與非藥物治療可以延緩和改善病人的症狀，再搭配社會及長照 資源使用，可增進病人的生活品質並減輕照顧者的負擔。

楊勝翔指出，奇美失智共同照護中心建立綠色通道協助疑似失智病人快速確診，確診後除常規回診外，也會定期追蹤個案病況進展及家屬照顧狀況，提供疾病照顧諮詢、連結相關社會資源、辦理照顧技巧課程來提升家屬對於疾病的認知及照顧技能，並辦理家屬支持團體提供家屬身心紓壓方式，同時透過團體進行互相關懷與分享，從中獲得情緒的紓解與支持，提升面對壓力能力及自我成長，尋求生活、工作與照顧三方面之平衡點。

★早期症狀 有2項應警覺

楊勝翔提醒，失智症早期常見症狀有1.判斷力上的困難。2.對活動和嗜好的興趣降低。3.重複相同問題、故事和陳述。4.在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。5.忘記正確的月份和年份。6.處理複雜的財物上有困難。7.記住約會的時間有困難。8.有持續的思考和記憶方面的問題。若發現家人出現兩項以上症狀，就要有所警覺，盡快陪同就醫，切勿拖延。