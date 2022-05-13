我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

失智症非單純正常老化或記憶減退 當心8症狀

健康醫療網
很多民眾記憶減退，會誤以為「老了就是這樣」，忽略了就醫的重要性。(Getty Images)
很多民眾記憶減退，會誤以為「老了就是這樣」，忽略了就醫的重要性。(Getty Images)

神經內科主治醫師表示，失智症並非單純正常老化或記憶減退，而是一種大腦漸進式功能退化的疾病，應及早就醫。

高齡者人口比例逐年上升，除了面臨長者失能問題外，另一個值得關注的議題就是失智症人口呈現持續且快速增加的趨勢。

★大腦退化 無法自我照顧

台灣奇美醫學中心神經內科主治醫師楊勝翔說明，失智症並非單純正常老化或記憶減退，而是一種大腦漸進式功能退化的疾病，很多民眾會誤以為「老了就是這樣」，而忽略了就醫的重要性。

此外，失智症的症狀有記憶力減退、認知功能衰退和思考能力等逐漸喪失的情況，可能也會同時出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為，且會逐漸喪失自我照顧的功能，生活需要他人協助才得以進行。

★透過藥物 延緩改善病情

目前失智症並無法治癒，但透過藥物與非藥物治療可以延緩和改善病人的症狀，再搭配社會及長照資源使用，可增進病人的生活品質並減輕照顧者的負擔。

楊勝翔指出，奇美失智共同照護中心建立綠色通道協助疑似失智病人快速確診，確診後除常規回診外，也會定期追蹤個案病況進展及家屬照顧狀況，提供疾病照顧諮詢、連結相關社會資源、辦理照顧技巧課程來提升家屬對於疾病的認知及照顧技能，並辦理家屬支持團體提供家屬身心紓壓方式，同時透過團體進行互相關懷與分享，從中獲得情緒的紓解與支持，提升面對壓力能力及自我成長，尋求生活、工作與照顧三方面之平衡點。

★早期症狀 有2項應警覺

楊勝翔提醒，失智症早期常見症狀有1.判斷力上的困難。2.對活動和嗜好的興趣降低。3.重複相同問題、故事和陳述。4.在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。5.忘記正確的月份和年份。6.處理複雜的財物上有困難。7.記住約會的時間有困難。8.有持續的思考和記憶方面的問題。若發現家人出現兩項以上症狀，就要有所警覺，盡快陪同就醫，切勿拖延。

失智症並非單純正常老化或記憶減退。(Getty Images)
失智症並非單純正常老化或記憶減退。(Getty Images)

失智 醫學 長照

上一則

年長者牙口不好 失智機率增加1.9倍

下一則

男性出現勃起功能障礙？恐是心血管疾病惹禍

延伸閱讀

7旬嬤常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺

7旬嬤常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺
「失智症」快檢查 8症狀符合2項應警覺

「失智症」快檢查 8症狀符合2項應警覺
7旬婦常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺

7旬婦常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺
長者午睡超過1小時 失智風險提高4成

長者午睡超過1小時 失智風險提高4成

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

眼睛出現這5症狀 小心「乾眼症」找上門

2022-05-09 01:00
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
圖片來源 ／健康醫療網

眼睛不適眼用製劑怎麼選？ 5大症狀一次看

2022-05-08 01:30
防疫茶配方很多，最近還有「官方配方」，民眾仍不宜自行照單全收。記者簡慧珍／攝影

喝哪一種防疫茶？中醫師：即使國家級配方也要看體質飲

2022-05-09 05:58
圖片來源 ／健康醫療網

近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

2022-05-08 01:50

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼