近距離視力好重要 他重度白內障術後仍可滑手機、閱讀

圖片來源 ／健康醫療網

一名60多歲的退休 公務員，近年來視力越來越模糊，近視度數也不斷增加，就診才發現原來是高度近視引發重度白內障，造成日常生活相當不便。他原本擔心白內障手術 後會影響日常用眼習慣，經醫師建議選擇全焦段人工水晶體，不但可以滿足平時退休生活的興趣，使用手機 、閱讀書籍等近距離用眼需求，連開車上路都不成問題，滿足白天、夜間等各種用眼需求，對於術後生活十分滿意。

40歲之後近視度數明顯增加 99％是白內障引起

台灣光明眼科院長楊智欽指出，高度近視、人口老化，是造成白內障發生率增加的主因，40歲之後近視度數明顯增加，近99％都是白內障造成，而視力模糊就是白內障最明顯的症狀。根據白內障的位置不同，症狀也可能不同，像是因高度近視引起的核性白內障，患者的近視度數會持續加深且須不斷更換眼鏡，也較容易畏光。

此外，白內障也會造成視力下降，容易引起日常生活不便，有開車需求者更可能增加車禍意外的發生；嚴重白內障甚至也可能造成失明。白內障初期可使用眼藥水延緩惡化，但效果相當有限，最終仍須接受手術治療，建議及早置換人工水晶體，以免增加手術的風險。

人工水晶體選擇多 醫：近距離視力符合現代人用眼需求

根據楊智欽院長臨床觀察發現，白內障手術患者平均60-70歲，通常年長患者對於治療的期待是可以恢復到年輕時的視力，同時改善近視及老花，因此人工水晶體選擇非常關鍵。他補充說明，各類型人工水晶體各有優缺點，傳統單焦點人工水晶體只能看遠，看近模糊；多焦點人工水晶體能看遠、看近，但中距離看不清楚；而最新的全焦段人工水晶體，有較佳的近距離視力外，更提供遠中近連續視力，相較於多焦點可降低夜間光暈、眩光的情形。

不過，他強調，人工水晶體的選擇必須根據患者眼睛的條件，以及了解患者的期望，因此，術前溝通就非常重要。舉例來說，日常有用手機、看電腦或電視，以及種花、煮菜、開車等多功能的視力需求，建議選擇全焦段人工水晶體，才能滿足遠中近的連續視力，術後看得清楚，也讓生活也更為便利。但有可能降低些微視力清晰度及明亮度，也並非每個患者都適用，若有黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、眼睛血管病變的患者則需考量其他人工水晶體。

挑選人工水晶體常見「睛選5撇步」：1.晶體材質經臨床長期驗證；2.晶體設計可降低二次白內障發生；3.矯正最多球面像差，提升夜視力；4.低折射、低色散雙低材質，提升視覺對比度；5.保留藍光，提升夜間視力並維持生理時鐘節律。

發生視力模糊 及早檢查找出原因

楊智欽醫師提醒，視力模糊不一定是白內障，也有可能是眼睛乾澀，黃斑部病變、視網膜剝離，甚至是眼中風造成；一旦出現視力模糊，建議就醫接受眼睛詳細檢查，千萬不要自我診斷是白內障，而延誤了治療某些眼疾的最佳時機。

【延伸閱讀】

國際白內障屈光手術論壇 台灣眼科醫療連結世界

幼兒歪頭、斜視、瞇瞇眼恐是「弱視」！ 別錯過黃金治療期

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53657

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw