發燒、疲倦、喉嚨痛…確診了嗎？當心「疫情下的模仿者」

（圖：健康醫療網提供）

30多歲的丁女持續咳嗽1個多月，適逢疫情 期間，家中又有幼童，讓她膽顫心驚。輾轉多家醫院，又經過數次新冠肺炎 篩檢都呈現陰性，但偏高的體溫讓她感到生活不便和困擾。某天因再次發燒和頸部疼痛，經過詳細檢查後，竟然是黴漿菌感染引起之亞急性甲狀腺炎。

多是呼吸道感染誘發

樂生療養院 新陳代謝科林鴻安主任表示，亞急性甲狀腺炎好發於女性，約為男性的三到五倍。通常是病毒等呼吸道感染所誘發的免疫發炎反應，常於上呼吸道感染後2-8週發生；目前認為與體質相關，因感染後造成免疫發炎，繼而引起之甲狀腺組織破壞。

發燒、疲倦、喉嚨痛是常見症狀

林鴻安主任說，亞急性甲狀腺炎常伴隨有發燒、疲倦、喉嚨痛或心悸等症狀，除了患者會誤認為感冒而輕忽，也曾有醫師忽略頸部壓痛症狀而錯判。

此外，其臨床症狀和抽血檢驗結果又與感染症難以區分，此值疫情持續蔓延之際，病患更覺無助和恐懼。還好在正確的臨床理學和超音波檢查診斷後，經妥善的藥物治療下，病患都能縮短病程及減輕症狀，並快速回到正常生活。

身體出現這些狀況 應立即就醫檢查

雖然亞急性甲狀腺炎會自己慢慢痊癒，但病程長達數月，有效用藥可以改善不適並縮短病程，只是常有病人因症狀減緩而自行停藥，很可能會立即復發，因此應配合醫師完成所有療程。

林鴻安提醒，若出現甲狀腺腫大、頸部疼痛，而服藥後仍無法好轉，應警覺是否有亞急性甲狀腺炎的可能，須儘速前往醫院檢查、即時治療。

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資料來源：健康醫療網

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