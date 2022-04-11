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慢性肝炎變肝癌 醫籲這一招可有效防發生

記者賴香珊／南投報導
肝臟無線射頻燒灼術（RFA），也就是俗稱的「電燒」治療。圖／南投醫院提供
肝臟無線射頻燒灼術（RFA），也就是俗稱的「電燒」治療。圖／南投醫院提供

B型肝炎患者罹患肝癌機率高於一般人，台灣南投一名陳姓B肝帶原者今年接受追蹤檢查，發現肝臟有2公分大腫瘤，確診為肝癌，及時施以無線射頻燒灼術治療才未惡化，恢復良好已出院。醫師籲肝炎患者定期篩檢診斷，將有效防堵肝癌發生。

衛福部南投醫院指出，肝癌早期未必會有疼痛、摸到腫塊等明顯症狀，有症狀才做檢查時，通常已是中晚期，無法手術切除治療，傳統化療也不會有顯著療效，昂貴的標靶藥物及免疫治療效果也相當有限，就是盡量延長患者生命的時間。

其中，B肝患者罹患肝癌的機率比一般人高，隨著發炎及肝纖維化的嚴重程度，罹患機率更比一般人高達5至100倍，而從B肝發展至肝硬化患者5年內罹患肝癌的機率則達20%，C肝患者罹患肝癌機率則是一般人的15至20倍，C肝發展至肝硬化的患者每年肝癌發生率約3%，因此應定期篩檢追蹤。

該院77歲陳姓病患就是B型肝炎帶原者，定期透過肝膽腸胃科進行追蹤，今年篩檢發現其肝臟有顆2公分大的腫瘤，進一步檢查確診為早期肝癌，所幸該科醫師黃耀光醫師盡快排定施予無線射頻燒灼術治療，病況恢復良好，目前也已出院。

南投醫院肝膽腸胃科黃耀光表示，肝癌的治療方式多，手術治療、酒精注射、栓塞療法、無線射頻燒灼術等，會依據患者的肝功能、腫瘤大小、腫瘤位置及腫瘤數量等狀況，溝通討論後，安排適合的治療方式。

針對陳姓患者使用的「肝臟無線射頻燒灼術（RFA）」，也就是俗稱的「電燒」，是透過超音波影像導引定位，將電極探針插入肝臟腫瘤，利用熱能殺死癌細胞。與手術相比，電燒傷口較小、恢復較快，適合治療早期肝癌，治療效果好。

對此，黃醫師表示，定期超音波篩檢、早期診斷是非常重要的，針對早期患者透過手術、電燒等方式可根除癌病，早期發現早期治療，才有機會治癒，因此強烈建議B肝、C肝患者、酒精性肝炎及任何種類肝硬化患者都應定期接受篩檢。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科黃耀光（左）為病患看診（非當事患者）。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院肝膽腸胃科黃耀光（左）為病患看診（非當事患者）。圖／南投醫院提供

腫瘤 篩檢 手術

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