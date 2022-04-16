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煮婦嗅覺異常 聞不出味道 巴金森病前兆

李樹人
一名家庭煮婦嗅覺愈來愈差，無法聞出真正味道，神經內科檢查，確診為巴金森病。此為示意圖非本人。（本報資料照片）
一名家庭煮婦嗅覺愈來愈差，無法聞出真正味道，神經內科檢查，確診為巴金森病。此為示意圖非本人。（本報資料照片）

擁有一手好廚藝的陳媽媽，最近幾年卻不太願意進到廚房烹調三餐，原因是她的嗅覺愈來愈差，無法聞出真正味道。她多次至耳鼻喉科就診，卻也找不出原因，直到去年因為手抖、走路變慢，至神經內科檢查，確診為巴金森病，這才解開嗅覺異常之謎，原來這正是巴金森病的前兆之一。

台灣大學醫學院附設醫院神經部巴金森暨動作障礙中心主任吳瑞美教授表示，巴金森病患者以老年為主，平均在60歲後發病，其中七成出現肢體顫抖症狀，少部分為早發型，50歲前即發病。典型症狀為動作變慢，單側手或腳出現靜止型顫抖，關節僵硬，雙腳沒力，步態緩慢，軀幹駝背。

除了嗅覺變差是巴金森病的前兆之外，有些病人在凌晨二、三點惡夢連連，夢到小偷、壞人，雙方激烈打鬥，以致揮動肢體，傷及枕邊人，或恐懼大叫，嚇醒同睡的家人。

有趣的是，病人早上醒來並不記得做夢的事情，有時還會被老伴誤以為是假裝做夢，藉機半夜打人。吳瑞美說，這是典型的「動眼期行為異常」，也是巴金森病的前兆，造成病人睡眠障礙。

吳瑞美提醒，如有上述嗅覺或睡眠等前驅症狀，務必至神經內科接受神經學檢查，如確診為巴金森病，在醫師評估下，選擇適合藥物，積極治療，加上規則性運動，延緩肢體功能惡化速度。

在治療藥物上，由於巴金森病是神經細胞退化，大腦缺乏多巴胺神經物質，導致控制運動功能的迴路出現障礙，因此目前以「左多巴」（Levodopa）及「多巴胺接受體促效劑」（Dopamine Receptor Agonists）為主，用以增加腦內多巴胺的活性，改善運動功能。

吳瑞美說，「左多巴」是改善巴金森病症狀最重要、最有效的藥物，幾乎所有患者都會用到此藥，但隨著病情惡化，「左多巴」藥物療效愈來愈短，需增加服藥次數，或增加單次的劑量，以維持血中藥物濃度，保持正常的功能。

例如，「左多巴」藥物用藥頻率從一天三次增至一天五次，還會出現來電、斷電等現象，運動功能時好時壞，醫學名稱為「運動波動症」，藥效不足時，病人突然處於斷電狀態，寸步難行，有如木頭人。

為了解決病友用藥困境，台灣健保署核准新劑型左多巴膠囊，透過不同藥物動力學，膠囊裡的三分之一小顆粒快速釋放，三分之二小顆粒則緩緩釋放，藉此維持穩定的藥物血中濃度，可長達五小時，大幅降低「運動波動症」頻率，減少服藥次數。

吳瑞美強調，巴金森病雖是一種不可逆的神經退化疾病，但醫學進步，新藥不斷開發，巴金森病友必能逐漸走出幽谷，擁有不錯生活品質，甚至期待有朝一日能被治癒。

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