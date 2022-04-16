煮婦嗅覺異常 聞不出味道 巴金森病前兆

一名家庭煮婦嗅覺愈來愈差，無法聞出真正味道，神經內科檢查，確診為巴金森病。此為示意圖非本人。（本報資料照片）

擁有一手好廚藝的陳媽媽，最近幾年卻不太願意進到廚房烹調三餐，原因是她的嗅覺愈來愈差，無法聞出真正味道。她多次至耳鼻喉科就診，卻也找不出原因，直到去年因為手抖、走路變慢，至神經內科檢查，確診為巴金森病，這才解開嗅覺異常之謎，原來這正是巴金森病的前兆之一。

台灣大學醫學 院附設醫院神經部巴金森暨動作障礙中心主任吳瑞美教授表示，巴金森病患者以老年為主，平均在60歲後發病，其中七成出現肢體顫抖症狀，少部分為早發型，50歲前即發病。典型症狀為動作變慢，單側手或腳出現靜止型顫抖，關節 僵硬，雙腳沒力，步態緩慢，軀幹駝背。

除了嗅覺變差是巴金森病的前兆之外，有些病人在凌晨二、三點惡夢連連，夢到小偷、壞人，雙方激烈打鬥，以致揮動肢體，傷及枕邊人，或恐懼大叫，嚇醒同睡的家人。

有趣的是，病人早上醒來並不記得做夢的事情，有時還會被老伴誤以為是假裝做夢，藉機半夜打人。吳瑞美說，這是典型的「動眼期行為異常」，也是巴金森病的前兆，造成病人睡眠障礙。

吳瑞美提醒，如有上述嗅覺或睡眠等前驅症狀，務必至神經內科接受神經學檢查，如確診為巴金森病，在醫師評估下，選擇適合藥物，積極治療，加上規則性運動，延緩肢體功能惡化速度。

在治療藥物上，由於巴金森病是神經細胞退化，大腦缺乏多巴胺神經物質，導致控制運動功能的迴路出現障礙，因此目前以「左多巴」（Levodopa）及「多巴胺接受體促效劑」（Dopamine Receptor Agonists）為主，用以增加腦內多巴胺的活性，改善運動功能。

吳瑞美說，「左多巴」是改善巴金森病症狀最重要、最有效的藥物，幾乎所有患者都會用到此藥，但隨著病情惡化，「左多巴」藥物療效愈來愈短，需增加服藥次數，或增加單次的劑量，以維持血中藥物濃度，保持正常的功能。

例如，「左多巴」藥物用藥頻率從一天三次增至一天五次，還會出現來電、斷電等現象，運動功能時好時壞，醫學名稱為「運動波動症」，藥效不足時，病人突然處於斷電狀態，寸步難行，有如木頭人。

為了解決病友用藥困境，台灣健保 署核准新劑型左多巴膠囊，透過不同藥物動力學，膠囊裡的三分之一小顆粒快速釋放，三分之二小顆粒則緩緩釋放，藉此維持穩定的藥物血中濃度，可長達五小時，大幅降低「運動波動症」頻率，減少服藥次數。

吳瑞美強調，巴金森病雖是一種不可逆的神經退化疾病，但醫學進步，新藥不斷開發，巴金森病友必能逐漸走出幽谷，擁有不錯生活品質，甚至期待有朝一日能被治癒。