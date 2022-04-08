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這種喉嚨痛險要命 40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

記者趙容萱／台中報導
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供

感冒喉嚨痛、沙啞、吞嚥困難十分常見，但有一種喉嚨痛卻有窒息風險。台灣台中40歲蔡姓男子因呼吸道症狀一整天，以為是小感冒，到診所就醫服藥未見改善，沒想到晚上症狀加劇，聲音沙啞，飲食難以下嚥，連呼吸都費力，緊急到急診室求助，確診為有窒息風險的急性會厭炎，所幸經住院治療後救回一命。

衛福部台中醫院急診醫學科醫師李上杰說明，近年因疫情，許多人因擔心染疫或就醫不便而忽視呼吸道感染，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。建議民眾如果呼吸有「咻咻」的喘鳴音、吞嚥困難，或是居家血氧濃度監測儀發現血氧掉到90以下，應立即就醫治療。

李上杰說，「會厭」是聲帶上方的一片軟骨，當吞嚥食物時會暫時蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道造成噎到、嗆咳，一旦會厭軟骨發炎腫脹，易阻塞呼吸道，造成呼吸困難，甚至會有窒息致命危險。

李上杰指出，引起會厭炎常見原因是感染流感嗜血桿菌，易感染族群為男性、老年人、免疫缺乏病人及尚未接種疫苗的新生兒。治療以靜脈抗生素注射為主，由於急性會厭炎有窒息風險，臨床上會持續觀察會厭腫脹的變化，利用血氧濃度監測儀即時偵測呼吸道阻塞的狀況，以即時讓患者接受氣管內插管或是氣管切開術的治療。

李上杰說明，蔡姓患者到院後，醫師發現患者的扁桃腺嚴重腫脹，導致口水只能蓄積在口腔無法吞嚥，進一步安排頸部X光檢查，發現會厭組織有如翹起的大拇指，壓迫呼吸道。綜合血液檢查結果，診斷為有窒息風險的急性會厭炎，所幸住院時配合抗生素、氣管擴張劑後恢復良好，出院後也沒留下後遺症。

醫師李上杰建議，民眾若有「咻咻」喘鳴音、吞嚥困難，或是血氧掉到90以下，應立即就...
醫師李上杰建議，民眾若有「咻咻」喘鳴音、吞嚥困難，或是血氧掉到90以下，應立即就醫。圖／衛福部台中醫院提供

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