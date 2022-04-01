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39歲男常聞到腐臭味好怕 醫挖出「一坨禍源」解危

記者趙容萱／台中報導
醫師林恆甫說明，吳姓病患經接受鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助，順利取出直徑約1公分黴菌球。（圖：長安醫院提供）
醫師林恆甫說明，吳姓病患經接受鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助，順利取出直徑約1公分黴菌球。（圖：長安醫院提供）

台灣台中39歲吳姓男子近一年來臉部有壓迫感、鼻涕倒流，常聞到腐臭味，甚至呼氣時連身旁的人都能聞到臭味，令他困擾不已。長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說明，吳男就醫後，透過內視鏡檢查診斷為黴菌性鼻竇炎，隨即安排鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助取出直徑約1公分的黴菌球，長久困擾的問題也迎刄而解。

林恆甫提醒，民眾如有類似症狀，建議前往有內視鏡設備的醫療院所檢查，才能早期診斷，正確治療。在家時可以使用除溼機、空氣清淨機，若外出空氣品質差時，最好戴上口罩，以減低發生鼻竇炎的機會。

林恆甫說，引起鼻部異味的原因有很多，可由鼻內視鏡、鼻竇X光片或是電腦斷層掃描來做鑑別診斷。若長期反覆的鼻竇炎未經妥善的治療，還可能影響周圍的器官，例如壓迫眼眶周圍造成眼周感染及複視；或者往上進入顱內感染造成意識改變等神經學的症狀。

林恆甫指出，黴菌性鼻竇炎的症狀並不明顯，從輕微的流鼻水、鼻塞、鼻涕倒流、黃色鼻涕、臉部壓迫感、嗅覺異常、慢性咳嗽，到嚴重的顏面視力受損或意識改變等神經學症狀都有可能。

林恆甫說明，黴菌性鼻竇炎一般的藥物治療幫助有限，最好是將黴菌清除乾淨，鼻部內視鏡手術搭配術中導航系統輔助，清除乾淨這些黴菌積累的塊狀物，照顧得宜，病患通常能痊癒，甩開鼻腔適感、恢復生活品質。

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