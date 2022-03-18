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針灸納新冠常規治療 中國專家：效果意想不到

記者林宸誼／即時報導
中國日前將針灸治療納入新冠肺炎患者的常規治療中。新華社
中國日前將針灸治療納入新冠肺炎患者的常規治療中。新華社

中國日前將針灸治療納入新冠肺炎患者的常規治療中，對此，中國工程院院士張伯禮、世界針灸聯合會主席劉保延教授等專家稱，針灸治療在實際的救治過程中，經常取得「意想不到」的效果，且穴位有講究，輕重不一樣。

據科技日报報導，中國國家衛生健康委官網日前發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》。

劉保延回憶，古典醫籍中記載不少針灸防疫治病的內容，作為中醫學重要組成部分，也積極參與到新冠肺炎疫情中，然而在前期抗擊疫情的過程中，還僅僅作為一種輔助方法。不過隨著在臨床救治中得到積極開展，無論是武漢還是中國各地的抗疫經驗，均反映針灸有助於救治新冠肺炎患者。

被譽為「藥王」的孫思邈在《備急千金要方》中記載：「三兩處灸之……瘴癘溫瘧毒氣不能著人也。」中國古代四大名醫之一李時珍也在《本草綱目》中闡述：「灸之則透諸經而治百種病邪。」

對此，張伯禮解釋，透過刺激肢體穴位，針灸不僅激發和強化臟腑的經氣，使入侵的疫邪潰散驅除，還可以提升臟腑自我保護能力，減輕疫毒對臟器的損傷。

根據中國《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，輕、普通、重症患者推薦的治療穴位均不同，例如治療輕症患者的穴位中有活血清熱功效的「合谷」穴位；普通型患者的穴位中有治療氣喘、咳血的「孔最」穴位。

劉保延解釋，輕型時，疫邪初入，用針刺能去除疫邪；普通型的疫毒已明顯影響肺脾等臟器功能，用針刺為了保護臟器、減少損傷。至於重症患者的損傷已發生，針灸治療是輔助臟器功能恢復；恢復期則是為了清除餘毒、恢復元氣。

新冠肺炎 疫情 醫學

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