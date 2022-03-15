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保健Q&A／關節炎不能吃香蕉？骨科醫師：毫無根據

諮詢／台北醫學大學附設醫院骨科部專任主治醫師柯廷憲、整理／記者陳雨鑫
退化性關節炎患者，可適量食用藍莓、花椰菜等抗發炎的食物。(本報資料照片)
退化性關節炎患者，可適量食用藍莓、花椰菜等抗發炎的食物。(本報資料照片)

Q：吃葡萄醣胺、鈣片可以保養關節

關節的保養並不是透過吃葡萄糖胺或是鈣片就可以達到目的，最重要的關鍵是「不要受傷」，避免劇烈運動造成傷害，或因肌肉流失而讓關節的負擔增加。

根據研究，葡萄糖胺對於關節的幫助，主要是減緩部分疼痛的發生，實際上並沒有生成軟骨或是增加關節強度等效果。而吃鈣片的目的，不是在保護關節，骨頭的生成需要鈣、磷的協助，鈣片的效果主要是增加人體鈣質的攝取、避免骨質疏鬆，進而維持關節的強度。

Q：退化性關節炎與骨質疏鬆症有關？

兩者成因完全不同，也是完全不同的疾病。骨質疏鬆症屬於骨質流失問題，不會痛、不容易察覺，常因為骨折才發現，也被稱為「沉默的殺手」；退化性關節炎則是屬於關節軟骨磨損、發炎，會讓關節處感到不適。

很多民眾以為關節疼痛就是骨鬆惹的禍，開始補吃鈣片，但如果實際病況是退化性關節炎，鈣片只能協助骨質，不能改善關節發炎的問題。

Q：有關節炎症狀的人，不能吃香蕉？

網路謠傳，退化性關節炎的患者不能吃香蕉。實際上這毫無根據，高鉀的香蕉是很好的水果，除非是腎臟功能異常者才有禁忌。

一般來說，關節炎的患者飲食上沒有太多的禁忌，除非是痛風引起的關節炎，才會建議避免吃高普林的食物。關節炎患者的重點是減少關節負擔，如果是體重過重者，會先建議減重，避免關節負擔過大。

網路謠傳，退化性關節炎的患者不能吃香蕉。實際上這毫無根據，高鉀的香蕉是很好的水果...
網路謠傳，退化性關節炎的患者不能吃香蕉。實際上這毫無根據，高鉀的香蕉是很好的水果，除非是腎臟功能異常者才有禁忌。(本報資料照片)

Q：多吃動物軟骨、膠質，可以補充關節軟骨需要的營養？

「吃腦補腦」的概念根深柢固，常常會有人說多吃富含膠原蛋白的食物，如豬腳筋，可以保護關節。適時的補充膠原蛋白，如第二型水解膠原蛋白，對於關節軟骨會有一定的幫助，只是「多吃無益」，營養均衡以及適當補充即可。

但當軟骨已經磨損，是不會再重生的，這時候補充膠原蛋白毫無意義，再多的食補或是吃保健食品，都不如接受治療來得有用。

Q：退化性關節炎患者，建議吃哪些抗發炎食物？

藍莓、花椰菜等屬於可以抗發炎的食物，可適量食用。但減輕體重以及接受治療仍是減緩關節炎的上上策。

Q：常按摩、熱敷膝蓋，可以減輕關節炎疼痛嗎？

關節炎可以透過物理治療舒緩，但急性發炎期的時候不建議按摩，也不建議熱敷，應該採取冷敷。等到關節炎不痛時，可以透過熱敷或是熱水澡改善不適，而針灸也可以幫助減輕疼痛。

Q：退化性關節炎跟遺傳有關嗎？

退化性關節炎的實際病理關係，沒辦法百分之百釐清，除了過度使用，有部分退化性關節炎確實跟基因有關。另外，曾經「受傷」也是造成日後關節炎發生的另一個因素。

Q：登山者如何自保，減緩膝蓋傷害？

運動不會增加退化性關節炎發生的機率，但姿勢不正確而導致受傷，像是半月板受損，就會增加膝蓋退化的機率。

登山比較常見的問題是過度使用膝蓋，肌肉疲乏，進而讓膝蓋受損機率增加。建議登山的強度要從弱到高，逐次提升，平常都沒運動的人，千萬不要直接挑戰三天兩夜的行程。

另外，登山負重也會增加膝蓋負擔，建議平時要鍛鍊足夠肌力，登山時量力而為、減輕負重，就能減緩膝蓋的負擔。

退化性關節炎是因關節軟骨磨損、發炎，讓關節處感到不適。 (本報資料照片)
退化性關節炎是因關節軟骨磨損、發炎，讓關節處感到不適。 (本報資料照片)

關節 肌肉 骨鬆

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