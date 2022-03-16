鍛鍊肌力 補充營養 及時拯救老膝蓋

更進階動作深蹲：當微蹲不會感到不舒服，可進一步嘗試深蹲。建議長者尋求專業教練協助，避免因為姿勢不正確，引發傷害。(本報資料照片)

常言「要活就要動」，但隨著年齡增長，行動力驟減時，往往是快速退化的開始。台灣物理治療師簡文仁表示，行動力代表活動力，活動力代表生命力，當行動力走下坡時，生命力也會跟著衰退。

物理治療師簡文仁。(圖：簡文仁提供)

維持行動力需要及早自我意識，當開始無法自由移動時，就是警訊的開始，不只要積極預防、保養，也得調整生活，讓自己「動起來」。

蹲下去站不起來、上下樓梯不順暢，都是行動力衰退警訊。

剛退休的陳太太前年才建立起的健身習慣，礙於疫情 爆發，運動量驟減，短短二、三個月內就讓她感覺到行動不便，常常向家人說「腳無力」、「沒辦法爬樓梯」，行動漸漸開始受限。加上疫情期間大多時間關在家裡，陳太太開始抱怨自己「沒用了」，兒女察覺到媽媽不對勁，才發現媽媽因為行動不便，開始自我放棄，還好兒女及時協助安排物理治療，媽媽的行動力才逐漸轉好。

基礎動作腳繃直：坐在椅子上，腳往前繃直，每天做20下，維持10分鐘，持續一個月。(本報資料照片)

簡文仁表示，這位陳太太屬於「廢用性退化」，人只要「廢」就會「退」，當荒廢了「動」，就一定會退化。陳太太經過一個多月的運動，很快就恢復行動力。他說，無論哪一個年齡層，只要不動，都會讓行動力減退。他強調，生理與心理是同步的，當生理出現異狀，心理也會受到影響。

增加肌力、營養攝取，幫助膝蓋軟組織更有力。

預防永遠重於治療，行動靠雙腳，簡文仁表示，年紀愈大會發現膝蓋愈無力，很多長輩會認為「是正常老化現象」，一旦放任其老化，後續得花更多的力氣維持住行動力。他說，早上醒來覺得關節 僵硬、活動一段時間才會緩解，爬樓梯時覺得膝蓋卡卡不靈活，或感覺明顯疼痛等，都是膝關節退化的前兆。

進階動作微蹲：站立，膝蓋微蹲，先連續5次，再嘗試連續10次，每次做10分鐘。(本報資料照片)

簡文仁強調，保養永遠不嫌晚，即使已經70歲、80歲或90歲都能保養，延緩退化的速度。保養的方法要著重在「增加營養攝取、增加肌力」。首先可以補充保養關節軟骨的基礎成分，如葡萄糖胺及軟骨素，幫助膝蓋軟組織組成及保持彈性。

除此之外，簡文仁表示，無論幾歲，只要增加肌力也能保護關節健康。但不同年齡層增加肌力的方式略有不同，年輕人可以透過重量訓練增強肌力，並攝取足夠的蛋白質加速肌肉 生成；長輩可能胃口不佳，體能也不像年輕人可以不斷訓練，他建議，胃口相對好的長輩，透過均衡飲食、多攝取蛋白質增加肌肉生成的機會，胃口不佳者可以補充營養成分，如較為細緻、好吸收的胺基酸-咪唑胜肽化合物。

簡文仁說，人體也會分泌咪唑胜肽化合物，但隨著年齡減少，而且較難從日常飲食補充身體需要的量。從強韌迴游一生的魚類中提煉的營養成分咪唑胜肽化合物，可以幫助長輩更有條件長肌肉。

他強調，健康的關節必須要同時讓軟骨長好，也要讓肌肉能夠生長。除了補充咪唑胜肽化合物，維生素D不只可以維持肌肉正常生理，也可以幫助骨質的強度，而且從骨頭到細胞、細胞組織液等，都能給予幫助。

鍛鍊股四頭肌不一定要重訓，日常微蹲、腳繃直都有效果。

肌肉是保護關節的一大利器，但許多長輩害怕重訓，就怕造成運動傷害或跌倒，讓身體衰弱的情況更為嚴重。簡文仁表示，長輩訓練的方式千萬不能比照年輕人，一定要循序漸進、慢慢來。從來沒有運動習慣的長輩，最好可以從腳繃直開始做起，坐在椅子上，腳往前繃直，每天做20下，維持10分鐘，有空就做，持續一個月。

之後可以開始嘗試微蹲，只要站著的時候，膝蓋微蹲，每次連續五次，再來嘗試連續十次，每次嘗試的時間也是十分鐘，慢慢進階到微蹲不會感到不舒服時，就能進一步深蹲。深蹲同樣需要慢慢來，建議長者尋求專業教練協助，否則自己嘗試，可能因為姿勢不正確，引發傷害。

簡文仁表示，任何運動都需要持之以恆，保養也需要同時搭配，兩者缺一不可，建議找尋夥伴一起努力，更能維持運動以及保養的習慣。