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急性缺血性腦中風 取出血栓手腳漸有力

王駿杰

一名47歲男性因突發性右側手腳完全無力、言語障礙及意識模糊，急診就醫進行腦部影像學檢查，確診罹患急性缺血性腦中風，顱內大動脈發生大血栓堵塞。經施打血栓溶解劑、血栓移除術治療，才讓患者的言語、意識功能進步，手腳力氣完全復元。

台灣新竹台大分院神經部主任蔡力凱指出，患者及時施打血栓溶解劑後，再接受血栓移除術治療，以導管將動脈內的血栓取出，言語、意識功能、手腳力氣逐漸恢復，腦部影像呈現有效治療的成果。後續針對病因檢查，發現患者頸動脈栓塞性狹窄，因此在神經外科的協助下完成了頸動脈手術

蔡力凱說，針對缺血性腦中風急性治療和二次中風的預防，有很多醫療方法可介入，進一步提升中風病患的神經學預後，減少病友後續腦中風復發。

病患一旦發生急性缺血性腦中風，若能在數小時內緊急接受血栓溶解治療或血栓移除術治療，有效打通阻塞的顱內血管，常可達到不錯的功能性預後。

蔡力凱提醒，若病患突然出現類似中風症狀，例如突發性半側肢體無力或麻木、言語障礙、複視或平衡失調等，應迅速就醫，尋求即時的腦中風評估及緊急治療，並接受完整的腦中風病因檢測和適當處置。病患亦需和醫師充分合作，規則服用藥物，養成運動的習慣，不抽菸、不酗酒，以預防腦中風的復發。

中風 手術 檢測

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