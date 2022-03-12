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更年期補充荷爾蒙 多攝取黃豆製品及優質蛋白質

廖靜清
補充荷爾蒙，多攝取富含「天然雌激素」的食物，例如黃豆及其製品、魚類、深綠色蔬菜；其中，魚類的維生素D含量高，能減少骨質流失。圖為鮭魚。（本報資料照片）
補充荷爾蒙，多攝取富含「天然雌激素」的食物，例如黃豆及其製品、魚類、深綠色蔬菜；其中，魚類的維生素D含量高，能減少骨質流失。圖為鮭魚。（本報資料照片）

女性約45歲左右進入更年期，受到卵巢功能衰退的影響，荷爾蒙的分泌逐漸減少，容易引發許多身心不適，例如熱潮紅、夜間盜汗、皮膚乾燥鬆弛、失眠、焦慮、憂鬱、痠痛、心悸、心血管疾病、神經系統疾病等不同程度的症狀表現，統稱「更年期症候群」，透過飲食調理、適當運動，維持健康的生活型態，有助顧好後半生。

安度更年期 從營養下手

更年期是每個女性必經過程，也是正常老化現象。WaCare專家、營養師許惠雯指出，雖然卵巢功能逐漸失去，但仍可透過適當的作息與飲食，來緩解更年期的不適症狀。一般常見的更年期症狀，包括月經不規則、情緒起伏大、瞬間燥熱感、睡眠品質差、肌肉痠痛疲勞、皮膚和眼睛乾澀等，若嚴重到影響日常生活，需諮詢醫師尋求協助。

如何安度更年期？許惠雯表示，可從營養照護下手，採用天然食物來補足身體流失的荷爾蒙，以緩解更年期產生的不適困擾。

多吃黃豆製品及魚類

 

食物選擇及營養攝取方面，許惠雯強調，首重多攝取富含「天然雌激素」的食物，例如黃豆及其製品含有豐富的大豆異黃酮、魚類的維生素D含量高、深綠色蔬菜含鈣質多，能減少骨質流失。每天更應適量喝水，但少碰油炸、辛辣食物，亦能舒緩症狀。

更年期除了各種不適症狀之外，還要預防或控制心血管疾病、糖尿病和骨質疏鬆症的產生。雌激素可維持血管彈性，但更年期分泌減少後，脂肪容易堆積在血管壁，進而易引發心血管疾病；糖代謝也會因雌激素下降而紊亂，增加罹患糖尿病風險。

選優質蛋白質 少精緻澱粉

被稱為「熟齡隱形殺手」的骨質疏鬆，是停經婦女的健康大敵，一旦骨質流失嚴重，容易發生骨折，有失能甚至臥床的風險。想要遠離骨質疏鬆威脅，許惠雯建議，多吃含鈣食物，遵守低油、低糖、低鹽飲食原則，飲食營養均衡，吃出好骨力，同時應養成運動習慣，幫助鈣質儲存在骨頭內，有助於增強骨質密度。

步入中年，許惠雯提醒，飲食一定要忌口，多選擇優質蛋白質、減少精緻澱粉攝取、調味盡量清淡，務必做好體重控管，放鬆身心，才能維持最佳健康狀態。

補充荷爾蒙，多攝取富含「天然雌激素」的食物，例如黃豆及其製品、魚類、深綠色蔬菜。...
補充荷爾蒙，多攝取富含「天然雌激素」的食物，例如黃豆及其製品、魚類、深綠色蔬菜。圖為豆漿。（記者陳立凱／攝影）

心血管疾病 糖尿病 失眠

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