三期肺癌難開刀 免疫療法燃生機

自己跟家人均不抽菸，也無肺癌家族史，50多歲陳女士確診第三期肺癌時，在診間近乎崩潰，在先生及孩子的鼓勵，以及醫師指示下，完成化療、放療，並嘗試免疫療法，確診迄今已經三年多，目前定期回診，身體狀況良好。

台灣林口長庚醫院胸腔內科主治醫師柯皓文表示，許多人常將標靶藥物與癌症治療聯想在一起，但許多癌友因為基因並無突變，而無法使用標靶藥物，所幸在免疫療法問世後，讓這群癌友燃起一線生機。

許多第三期非小細胞肺癌患者無法手術 ，如又少了抗癌利器標靶藥物可用，就只剩化療、放療等傳統治療可選擇，甚至面臨著復發轉移的這一天到來。

以陳女士為例，2018年接受健康檢查時意外發現肺部腫瘤 ，進一步確診為第三期非小細胞肺癌，影像檢查顯示，癌細胞 已經侵犯局部淋巴結，無法手術，而標準治療即為同步化療、放療。柯皓文表示，陳女士經過評估後、接受為期一年的免疫療法，以鞏固治療效果，目前情況穩定，並未復發。

近年來，國際大型臨床研究證實，三期肺癌患者在同步完成化放療後，如能接受免疫療法，作為鞏固治療，可延長整體存活期、降低惡化風險，五年無疾病惡化率存活期可達三成，死亡風險也能降低三成。

柯皓文指出，三期肺癌患者如能開刀，還是盡量手術切除腫瘤，但如果無法動刀，或是手術仍無法取出所有腫瘤，可考慮免疫療法，以提高存活率、無疾病惡化存活期。