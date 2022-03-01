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手指疼痛、僵硬動不了？3招預防退化性指關節炎

健康醫療網
「退化性指關節炎」好發於50歲以上婦女。(Getty Images)
「退化性指關節炎」好發於50歲以上婦女。(Getty Images)

一名60多歲婦女，年經時左手曾受過傷，最近常感覺左手中指與無名指關節腫脹疼痛，在打掃與洗碗時更是痛得厲害，早上起床也常感到手指僵硬，必須緩慢活動近一小時，功能才能恢復正常；她起初不以為意，直到痛到無法成眠、嚴重影響心情與生活，手指更產生歪斜變形的情況，進而就醫；經詳細X光檢查後，診斷為「韌帶斷裂導致手指間關節嚴重退化與偏斜」。

減少用力 避免過度勞損

台灣台中榮總嘉義分院骨科許承恩醫師表示，「退化性指關節炎」好發於50歲以上婦女，成因除本身具關節炎體質及後天軟骨磨損變薄外，家事或工作過度提重和反覆性單一動作，也都會使指關節炎發作甚至惡化，是屬於韌帶受傷或關節長年累月勞損引致的慢性疾病，不但產生劇痛、也會造成手指變形影響外觀。

使用工具 節省關節工作

許承恩醫師建議，應使用對手關節傷害較小的方式從事家事或工作，例如扭毛巾時感到關節痛，表示關節承受壓力過大即應立即停止動作、外出避免手指長時間拿取重物，改以相對大而有力的肩關節提物，以背包取代手提袋。

此外，使用適當的工具以節省手部關節工作，例如購買切好的水果、使用洗碗機或選擇易於穿脫的衣物等。

關節發炎 休息降低傷害

許承恩醫師也提醒，若關節炎發作時，讓手部休息尤為重要，可大幅減少發炎物質對關節的傷害，並藉日常生活中的保養來控制疼痛，避免逞強導致惡化，或永久性的變形等不可逆的關節損害。

倘若退化性關節炎已發展到末期，即關節產生變形，根本性的治療方式為指關節融合手術；而「微笑式切口指關節融合手術」可矯正關節排列，也具有傷口美觀、復原快的優點，並可免去住院與全身麻醉之苦，一旦指關節達成融合，手指雖稍微減少活動範圍，但能有手部能使力也不會感到疼痛的效果。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

關節 手術 骨科

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