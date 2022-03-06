氣溫驟降 慎防血管堵塞 17種症狀應立即就醫

頭痛胸悶可能是血管堵塞的徵兆。(Getty Images)

台灣演藝圈近來憾事連連，根據媒體報導有藝人因頭痛不適，就醫檢查後發現是出血性腦中風 ，緊急做引流手術 住院中！另外也有因突發性心肌梗塞不幸過世的導演。醫師提醒，天氣變化大，氣溫驟降都可能引起身體不適，即使是小小的不適症狀，也應該提高警覺，有可能是身體發出的警吿訊號，千萬不能認為它只是小病小痛而錯過就醫黃金時間。

頭痛胸悶勿輕忽 可能是血管堵塞的徵兆

台北中山醫院小兒科吳其穎醫師表示，高血壓 、高血脂及高膽固醇等三高問題是常見的疾病，這類患者本身就是心血管與腦血管疾病的高風險族群，在氣溫驟降及溫差大時，很容易出現血管堵塞引發重症。其實血管堵塞問題在發生前可能有一些容易被輕忽的症狀，例如頭痛、頭暈、胸悶、心悸、噁心及冒冷汗等，許多患者往往覺得休息一下應該就沒事了，因而延誤就醫黃金時間，最後往往引發重症，提高死亡機率。

頭暈頭痛臉歪嘴斜 這些症狀一刻不能等

吳其穎醫師說，腦中風就是腦部血管發生阻塞或破裂，導致血管支配的腦部區域缺氧壞死，造成這個腦部區域所負責的肢體產生感覺與動作異常，例如半邊臉歪嘴斜、視力模糊、咬字不清或半身無力等等，這是非常重要的急症，必須盡快就醫檢查治療。而心肌梗塞則是因為心臟血管發生阻塞所以會有胸悶或胸口疼痛、嘔心、想吐及呼吸困難等症狀，也應該要提高警覺趕快就醫。

半邊臉歪嘴斜是非常重要的急症，必須盡快就醫檢查治療。(Getty Images)

六大部位17種症狀 應觀察記錄避免喪命危機

吳其穎醫師說明，突發性身體不適症狀大致可區分為臉部、頭部、喉嚨、胸部、腹部及重大創傷等六大項，表現的症狀特徵大約有17種，民眾若有出現不適，應該提高警覺立刻就醫。例如：臉部需觀察是否突然眼皮下垂、半邊臉歪臉麻、或嘴角歪斜說話不清楚，另外若出現視力模糊也要特別留意。頭部方面則需觀察是否有突發性劇烈頭痛／眩暈，甚至嘔吐、意識不清、昏迷叫不醒等症狀。喉嚨部位則要注意是否有異物梗喉如誤吞魚刺，或是呼吸困難的表現；胸部則應觀察是否有如大石頭壓著的胸悶感，也要留意是否有強烈刺痛感且伴隨呼吸困難或冒冷汗等情況。腹部則是要觀察是否有突發性或持續性的腹部劇烈疼痛，同時要觀察解便時是否有大量黑便與血便狀況。最後如果身體受到重大創傷後也需觀察是否有意識不清或大量出血的徵兆，這些都是可以透過日常觀察並加以記錄，了解自己有哪些是屬於「一刻等不得需立即急診」的症狀。

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