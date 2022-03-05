天冷增心血管病風險 27歲男突發心因性休克險喪命

年輕人也會心肌梗塞猝死。（本報資料照片）

天氣冷，心血管疾病 患者也跟著增加，醫師表示，別以為心血管疾病是年長者的事情，門診中不少年輕患者平常都沒有症狀，體檢正常、也有運動習慣，同樣罹患。他建議有需要時仍應接受運動心電圖，及自費心臟電腦斷層掃描等精密檢查，才可準確評估缺血性心臟病 的風險，避免心臟病猝死的機會。

20至39歲年輕人中，心血管疾病發生率約1%，但臨床上，不乏年輕人心肌梗塞猝死案例。台灣台南新樓醫院心臟內科醫師周立平並舉自己門診中病患為例，最年輕的只有27歲，從事品管工作，平曰無抽菸習慣，因身材肥胖，看到最近不少心肌梗塞新聞，急忙接受體檢，報告無高血脂、糖尿病，後來卻突然發生胸痛冒汗，接受運動心電圖檢查，才發現嚴重的心肌缺氧。同時在心導管檢查時，病患突發心因性休克，所幸緊急進行擴張阻塞冠狀動脈手術 後，得以平安出院，且未再胸痛。

此外，還有一名46歲男子，固定騎腳踏車運動，也沒有抽菸習慣，日前休息時突發胸痛、冒汗，緩解後騎車竟又加劇症狀，到診所檢查心電圖發現有心肌梗塞現象，隨即轉至新樓醫院急診室。周立平立即實施心導管檢查，打通阻塞的血管，目前恢復良好。

還有49歲科技公司主管，常超時工作，無運動習慣，長期抽菸，每年至新樓醫院體檢，除血脂過高外，其他數值正常。今年體檢加做運動心電圖，才發現心肌缺氧，心導管檢查證實三條冠狀動脈有兩條嚴重阻塞，接受冠狀動脈整形及支架植入手術。