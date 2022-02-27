專家觀點／1分鐘微笑量表 揪類風濕性關節炎

類風濕性關節炎是常見的自體免疫性疾病之一，若未及早診斷、妥善治療，將導致骨關節扭曲變形，失去生活自理能力。

類風濕性關節炎因免疫系統失衡，攻擊自身關節，以致手腳關節持續發炎腫痛，主要症狀為關節腫痛、晨僵、疲倦、體重下降、口眼乾燥等。如未積極治療，將疾病控制在「緩解」目標，骨關節長期承受慢性、發炎性滑膜炎，將導致軟骨蛀蝕、關節組織遭受破壞，手腳關節扭曲變形。

臨床顯示，不少病人因治療未達標，在疾病發作後的二至三年就無法正常活動，必須坐在輪椅上，甚至長期臥床，幾乎沒有生活品質可言。除了面臨關節損害所引發的失能風險，類風濕性關節炎患者也常合併乾燥症、肺纖維化、慢性疼痛，且因身體處於慢性發炎狀態，抵抗力較差，容易感染病菌。

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟近期推出「一分鐘微笑量表」，病友可快速評估自身狀況，項目包括：身體狀況分數、疼痛分數，以及是否困難或無法完成五大生活行為（自行穿衣服、自行起床、舉杯喝水、自行清洗、擦乾身體、在戶外平地上行走）分數，透過分數得到相對應疾病控制的表情符號，例如開心、可以、辛苦、難過等四種表情。

病友每周可透過微笑量表自我評估，記錄個人表情標章，藉此掌握疾病現況，回診時成為醫師精準用藥的重要參考依據，設定治療目標，可更快達到且維持更好的疾病控制效果。

傳統治療以類固醇、免疫調節藥物為主，類固醇只能緩和症狀，減少發炎疼痛。傳統口服免疫製劑雖然能緩解病程，但治療效果有限，患者骨關節仍持續遭受破壞，惡心嘔吐、極度疲倦等副作用較大，也影響部分病友的就醫意願。

隨著醫界對於致病機轉的瞭解、生物技術進步，類風濕性關節炎治療邁入標靶治療時代，近十年從針劑大分子生物製劑進化至口服標靶小分子藥物，治療效果更好，儘管損傷的骨關節組織無法復原，但可停止受創，提供另一個促進治療達到緩解的選擇。

無論是傳統治療藥物或較新的口服小分子標靶藥物、針劑的生物製劑，健保 均提供給付，由臨床醫師參考疾病活動度等因素來決定治療用藥。雖然類風濕性關節炎目前仍無法根治，但確診後，如積極治療，就能減少關節腫痛不適，甚至改變或延緩病程，病友擁有更好的生活品質，可繼續工作，不致成為他人的負擔。

建議病友應遠離抽菸、壓力、長期不當飲食和加工食物，養成良好生活習慣、不熬夜、多運動、多攝取新鮮食物且飲食均衡，藉此降低體內慢性發炎風險及免疫失衡危機。