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日常做好3招 杜絕「代謝症候群」找上門

記者許政榆／綜合報導
預防代謝症候群方法，包括健康飲食及規律運動、每天量體重及腰圍以及定期健檢監測血壓、血糖、血脂。（本報資料照片）
預防代謝症候群方法，包括健康飲食及規律運動、每天量體重及腰圍以及定期健檢監測血壓、血糖、血脂。（本報資料照片）

民眾時常攝取高熱量、低營養的精緻化食物，且在新冠疫情影響下，宅在家使用3C時間再延長，缺乏運動恐導致體位過重或過輕，甚至代謝症候群、許多慢性疾病發生漸趨年輕化。台灣董氏基金會提醒，25歲是人生體力顛峰，年輕族應把握時間存「健康」本，避免疾病提前找上門。

代謝症候群的五項危險因子，包括腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低，其中有三項或三項以上超標，即認定為代謝症候群。有代謝症候群的人將來得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病是一般人的2至6倍。

根據研究發現，肥胖者及非肥胖者若長期體重增加，有較高罹患代謝症候群的風險；此外，長期體重增加同時也會影響三高（血壓、血糖、血脂）的控制。

除了中年族群，年輕族也需要注意代謝症候群風險。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，大專校院學生自主性高，與同儕間娛樂行為也較多，且許多人離家就學、打工，飲食、生活習慣較不均衡，時常外食、少運動、熬夜等作息不規律，尤其25歲是體力顛峰，熬夜可能不會有感覺，但隨年紀增長病痛也隨之而來。

許惠玉說，先前有一名20多歲男學生，把生活費及打工薪資存來買iPhone手機，在飲食習慣上多外食、少攝取蔬果、牛奶，時常吃炸物、零食果腹，胖到100公斤也不自覺，健康狀況令人擔憂。有些大學生睡眠不足，導致晚起而錯過早餐時段，可能讓身體狀況失衡、體重增加。

台灣衛福部國健署提供三招防治代謝症候群方法：

第1招，健康飲食及規律運動

選擇少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則，及養成每餐定時、定量的規律飲食習慣，另每天要進行30分鐘、每周達150分鐘的運動。

第2招，每天量體重及腰圍

養成每天測量體重及腰圍的習慣，並維持健康體重及保持成年男性腰圍小於90公分，女性腰圍小於80公分，若發現體重或腰圍控制不佳，應檢視自身飲食行為及運動量，適時調整避免代謝症候群找上門。

第3招，定期健檢監測血壓、血糖、血脂

定期了解自身的血壓、血糖、血脂值，可及早發現代謝症候群相關問題，以能及早介入與控制。

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