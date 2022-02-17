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妙齡女乳房現腫塊 微創手術切除不留疤

黃寅
台中醫院婦女保健中心主任唐于雄示範超音波導引真空負壓切片系統操作。(圖：台中醫院提供)
台中醫院婦女保健中心主任唐于雄示範超音波導引真空負壓切片系統操作。(圖：台中醫院提供)

台灣一名24歲女性發現右側乳房有一個小腫塊，並在短時間內增長至5公分，經台中醫院乳房微創中心評估，並以超音波導引真空負壓切片系統切除後，讓她在傷口小於0.5公分且乳房無變形下，順利解除病灶且恢復良好。

台中醫院婦女保健中心主任唐于雄指出，女性最常見的乳房腫塊是纖維囊腫，99%為良性，通常是女性荷爾蒙過度刺激乳房擴張所致，常伴隨乳房腫脹疼痛，建議平常飲食要避免高熱量及高油脂；若為可移動性的腫塊，則大多為纖維腫瘤，好發於15到35歲年輕女性，若腫瘤三個月內變大20%（如1.0公分增長為1.2公分）則建議接受粗針切片或乳房手術。

他說，臨床數據顯示，非典型增生的乳房腫塊約有17%會轉變為乳癌，該院目前多以超音波導引真空負壓切片系統診斷及治療，在對腫塊進行移除時能同步進行切片，有助於乳癌的早期發現與及時治療。

唐于雄說，目前女性乳房手術鮮少有傳統術式，多以微創為主，不容易讓女性朋友留下疤瘡，目前乳房外科以使用3D彩色高解析超音波導引暨自動負壓乳房腫瘤切除為主流，傷口小，約0.3至0.5公分，術後疼痛感大幅下降、復原快，且不留疤痕，能迅速恢復正常生活。

他說，年輕女性在面臨工作和生活的極度壓力下，容易使乳房葉狀肉瘤快速增生，由良性逐步擴展，甚至轉變為惡性腫瘤，建議女性朋友若在自我檢查時摸到乳房腫塊，切勿過度驚慌，因在臨床上有85%以上都是良性腫瘤，但仍須盡快找專業的乳房外科醫師，以精密高解析度的超音波檢查確認。

臨床上5公分以內的腫塊都能以微創手術去除，但若任由腫塊增生，可能就要面臨乳房切除的風險。

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