主動脈再生氣管 台大完成亞洲首例

亞洲首例主動脈組織工程氣管移植患者范先生。(圖：台大醫院提供)

台大醫院日前宣布完成亞洲首例主動脈組織工程氣管移植，台大醫院胸腔外科教授陳晉興團隊於去年4月，將捐贈的主動脈移植至患有結核病病史的男性，植入的主動脈也順利長出氣管黏膜和軟骨，成為真正的氣管，患者出院後呼吸順暢，還可以跑步。

陳晉興說，切除長段氣管病變或狹窄，須進行氣管移植或重建手術，至今是全球胸腔醫學最困難挑戰之一。

過去世界各國團隊利用幹細胞組織工程技術研發的仿生氣管，植入病患體內後發生許多併發症 ，鮮少成功，直到2018年法國馬丁那醫師團隊利用大體捐贈的主動脈，冷凍於零下80°C，解凍後植入病患體內，同時用訂製的氣管支架維持形狀，避免主動脈塌陷。

陳晉興說，此方法捐贈者及受贈者的血型不必相符，且不需使用抗排斥藥物，而植入主動脈可成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管，此一方法堪稱是組織工程氣管移植史上的重大突破。

44歲范先生患有肺結核病史已有10多年，導致結核性氣管病變，氣管出現5公分嚴重狹窄，隨著肺部功能每下愈況。他說病情嚴重時，「連走路都會一直喘、一直咳，上氣不接下氣。」甚至吸不到空氣，連喉嚨有痰都咳不出來，先前嘗試過植入氣管支架，改善呼吸，但沒想到，氣管支架位移，引發呼吸衰竭，緊急插管急救。

范先生說，自己兩側鎖骨中間還留下清晰的氣切疤痕，為避免再有緊急事件，醫師建議進行氣管移植手術，徹底治療。陳晉興說，范先生幸運於去年4月19日獲得主動脈捐贈，在葉克膜支持下進行病變切除及主動脈組織工程氣管移植，術後恢復順利。

陳晉興表示，往後也可以利用此技術治療新冠肺炎 造成的氣管狹窄後遺症患者，讓氣管病變患者可以有更多存活的機會。