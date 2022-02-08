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男子腰椎滑脫長期下背痛 電腦導航手術助脫苦

黃寅
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心骨科醫師林琮凱指出，多數下背痛只要調整姿勢後，都能改善症狀。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心骨科醫師林琮凱指出，多數下背痛只要調整姿勢後，都能改善症狀。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名50歲男性一年多來飽受下背痛、左小腿及足部麻痛，醫師查出是腰椎滑脫及脊椎狹窄合併神經壓迫，才導致走路走不遠，生活大受其擾，所幸透過電腦導航脊椎手術治療後，讓他隔天即可恢復至接近正常行走，且痛感大幅減少。

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心骨科醫師林琮凱指出，患者病因是第四、五腰椎及薦椎脊椎滑脫，加脊椎狹窄合併神經壓迫，傳統脊椎手術多採背後開刀，需挖開脊椎骨打開全部脊椎腔，神經暴露多，另放置骨融合支架時多需勾開神經根或脊髓，神經損傷風險相對較大。

但電腦導航脊椎手術自後腹腔置放相對較穩定之大型骨融合支架，放置時不需拉勾神經，肌肉組織也僅做拉撐，並不會將之切斷，因此能大幅減低神經損傷風險，術後也因肌肉組織破壞少，肌肉力量得以保留，一般當日或隔日即可下床活動，甚至幾乎正常行走。

林琮凱指出，許多人擔心手術從腹部進入，是否影響腹內器官。實際上，手術過程會繞過肚子內的大臟器，避開腹腔重要大血管；進入腹腔後直接到達脊椎骨，全程都以不傷害腹腔內的腸子、膀胱或子宮等重要器官為原則進行，是十分成熟的技術。

他說，由於現代人生活壓力大、作息不正常或姿勢不良，下背痛已成文明病，多數下背痛只要調整姿勢後，都能改善症狀，但若疼痛症狀持續，且延伸到臀部或腿部，甚至有下肢麻痛無力等症狀，必須趕緊就醫接受診斷及協助，避免病程進展嚴重，影響生活品質。

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