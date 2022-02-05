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長短腳惹異樣眼光 11歲女童「截骨延長」改善

趙容萱
醫師林聖傑（右）說明，11歲女童（左）有長短腳問題，較短肢接受截骨延長手術後，長短腳獲改善。（圖：中山附醫提供）
醫師林聖傑（右）說明，11歲女童（左）有長短腳問題，較短肢接受截骨延長手術後，長短腳獲改善。（圖：中山附醫提供）

11歲女童有長短腳問題，穿鞋墊黏貼在鞋子外的特殊鞋子，惹來異樣眼光，讓她難以忍受，經求診發現長短腳差距2.9公分，推算青春期生長結束後會落差5.8公分，之後接受截骨延長手術，以泰勒式環延長器輔助讓較短肢生長到目標長度，術後長短腳獲改善。

中山醫學大學附設醫院骨科醫師林聖傑認為，兒童長短腳無論是鞋墊調整或手術，現今醫療非常成熟；面對孩子生長的異常，父母不應給自己太大的壓力，只要正視問題並尋求專業，與醫師謹慎的討論並且提供合適的治療。

林聖傑說明，兒童骨科先天性異常可能來自於成長過程中生長板的受傷或長骨骨幹的骨折造成長短腳。治療上，兒童骨科需考量兒童年齡及骨質各別生長的速度、預期生長空間，甚至生活習慣發展型態等謹慎評估。

林聖傑指出，醫師會先以外觀、Ｘ光評估，並從頭到腳檢查。長短的差異，有時也可能只是單純來自於髖關節脫臼、扁平足等，家長不需就此抗拒檢查而錯過最佳矯正的時機。

林聖傑說，長短腳治療，2公分以內可透過鞋墊調整，一旦超過2公分，對骨盆高度及脊椎壓力有較多的影響，鞋墊也只能改成外露式，必須黏貼在鞋外，影響美觀，也影響行走，易跌倒，生長板會持續的增長，也因此可能造成長度落差越來越多，就要考慮手術改善。

林聖傑指出，手術有二種，第一種是調控生長板，讓較長肢「微創生長導引手術」抑制生長，若差異太大，則對較短肢採截骨延長手術，即在斷骨處形成骨痂並加以延長，這些骨痂可以透過特製的延長器，每天短距離的拉長。

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