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不是新冠…異常疲累、發燒咳嗽 6超常見症狀小心是這病

記者許政榆／台北報導
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影

台灣藝人比莉、拳擊國手陳念琴等皆曾罹患淋巴癌，雖前期症狀包括咳嗽、發燒等屬於不典型症狀，但專家呼籲，若民眾出現「腫、燒、汗、咳、瘦、累」6大症狀，務必及時就醫檢查，確診也無需恐慌，臨床上已有6大治療方式，積極治療可大幅提升存活率。

中華民國血液病學會理事長周文堅表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若發生惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞，可能引發淋巴癌。根據108年癌症登記報告，淋巴癌全年度新發個案近3千人，109年癌症死亡排名第9位。

周文堅說，淋巴癌可分為非何杰金氏淋巴瘤、及何杰金氏淋巴瘤，根據我國流行病學數據顯示，非何杰金氏淋巴瘤佔比9成，且男女發病率約略相同，淋巴癌好發中高年齡，但年輕族、小朋友也可能有淋巴疾病。

台大癌醫中心分院血液腫瘤部醫師林耘曲指出，非何杰金氏淋巴瘤之中，又以惡性程度頗高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）最為常見，佔率約為5成，且病程發展快速，容易從淋巴循環脫逃，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升醫師說明，瀰漫性大B細胞淋巴瘤症狀與老化、疲勞症狀相似，容易錯失黃金治療期，確診時多半已晚期。

一名70多歲男性，發病初期出現淋巴結腫脹、疲勞等症狀，原以為工作疲累，但後續出現下肢無力感，至神經外科就診才發現是罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤，侵犯骨骼而壓迫神經。雖治療後存活下來，但錯失治療良機，神經受到永久性傷害，導致下身癱瘓。

周文堅表示，非何杰金氏淋巴瘤的致病原因不明確，但可能與老化、病毒或病菌感染、遺傳、自體免疫病變等有關。根據國外文獻推測，高齡、具C肝病史、淋巴癌家族病史，自體免疫疾病、愛滋病毒患者、BMI過重者、幽門螺旋桿菌患者等，可能有較高發病機率。

周文堅提醒，民眾若莫名出現淋巴結腫脹、發燒超過38℃且持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%以上、疲累感越來越嚴重等6大症狀，應及時就醫，依照醫囑進行相關檢查。

林耘曲表示，目前臨床上有化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植、還有細胞治療6種治療方式。瀰漫性大B細胞淋巴瘤整體治癒率高達7成，十年存活率可達4成5。透過細胞治療，3成以上的難治與復發患者可望獲得治療曙光。

拳擊國手陳念琴透過VCR分享，在2019年確診淋巴癌，正處於拳擊生涯巔峰，正準備迎戰2020東京奧運，然而突如其來淋巴癌，打亂賽前訓練，讓她心情掉谷底，但她決定用拳擊精神迎戰淋巴癌，也順利成功控制病情，打進奧運八強賽。

資深癌友、諮商心理師葉北辰分享，2003年確診瀰漫性大B細胞淋巴瘤，最先經過治療後達到緩解，發生復發後，藉由自體幹細胞移植，成功達到成其無疾病存活，從2004年疾病穩定控制至今。

東京奧運 中華民國 癌症

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