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心房顫動偵測 App 1分鐘搞定

李樹人、邱宜君
智慧手表除可當計步器，還可測量血壓、心跳，甚至製成心電圖，瞭解心房顫動風險。(Getty Images)
智慧手表除可當計步器，還可測量血壓、心跳，甚至製成心電圖，瞭解心房顫動風險。(Getty Images)

送禮，也需送健康。近幾年來，許多子女送長輩禮物時，常會挑選健康手環、智慧手表，除了可以當計步器，還可統計消耗多少熱量，測量血壓、心跳，甚至製成心電圖，瞭解心房顫動風險。

新竹台大醫院分院心血管中心主任林廷澤表示，使用這類穿戴式裝備量測生理跡象時，一定要讓手環、手表的背面緊貼著手腕肌膚、脈搏，處於良好接觸下，相關數據才會精準可信。

林廷澤說，曾有一名使用智慧手環的長者進入診間後，神情焦慮，拿出各種監測數據，焦急地問著「我心臟是不是出了問題？」仔細問診後，才知他智慧手環並未緊貼著手腕，中間還有空隙，難怪心跳血壓等數值超乎異常。

除了智慧型穿戴式裝置之外，台大醫院與敦捷光電合作，推出亞洲第一個通過台灣食藥署核可的醫療級心房顫動偵測App「愛心鏡」，只要食指按在手機鏡頭上，只需一分鐘，就可以得知結果。

心顫及早治療 降低中風風險

台大醫院心血管中心主任陳文鍾表示，心房顫動是成年人最常見的心律不整，提高中風、心臟衰竭和死亡等風險，若能及早用藥治療，可降低64%中風風險、減少21%心臟衰竭和死亡的機率。

台大醫學院內科教授林亮宇說，「心房就像是引擎」，如果心房組織異常、電流亂竄，就無法做出正常的同步收縮，心臟收縮效率變差，血流不順暢，增加血栓、腦中風等機率。臨床顯示，相較一般人，心房顫動患者死亡風險高出兩到三倍，心臟衰竭及中風風險則為五到八倍。

林亮宇指出，想要確診心房顫動，常需接受24小時心電圖，必須在醫院住上一晚。相較之下，「愛心鏡」App方便許多，只要具有照相功能的手機下載App，不需額外花錢購買其他穿戴裝置。

林廷澤表示，這項技術是經由照光偵測血液體積的變化，一個波形周期就代表一次心跳，監測時，先將手機放在桌上，再把手指放在鏡頭上，平放靜置一分鐘，就可得知「規律」或「不規律」，如果手指好好按壓在鏡頭上，則會顯示「訊號不佳」，需再重測。

臨床試驗顯示，250到300名受試者使用「愛心鏡」App，對照心電圖驗證，具有高達95%的敏感度及特異性，成為全台第一個通過食藥署核可的醫療級心房顫動偵測App。

善用3C產品 發現罹病徵兆

林廷澤說，一名68歲男性高血壓患者去年自覺常有心悸，以為太累或貧血，但就醫時檢查結果卻顯示正常。透過「愛心鏡」App規律檢測，終於發現在某些時間心跳確實不規律，進一步安排24小時貼片檢查，確診心房顫動，須持續服用抗凝血劑。

林廷澤說，以往心臟疾病患者必須至醫院接受檢查，才能確診，現在智慧手機、穿戴式裝備普及，進入每一個人生活中，建議中老年人學習如何正確使用這類3C科技產品，不用進醫院，就可掌握自身呼吸、心跳、心電圖、睡眠品質等數值，進而提早發現罹病徵兆。

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