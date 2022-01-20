藥品變色有斑點 未過期也得丟

處方藥品應該依照醫囑吃完，若沒吃完就應該丟棄。(Getty Images)

過年大掃除，別忘了家裡之前吃剩的藥品也要做一個整理。首先，處方藥品應該依照醫囑吃完，若沒吃完就應該丟棄。

一般成藥或指示藥品包裝上的保存期限，是指「未開封」的保存期限。如已開封，口服藥品和藥膏只能保存三個月，眼藥水和口服糖漿只能保存一個月。但藥品已經變色，或上面有斑點，就算是仍在期限內也請丟棄。

分好需要丟棄的藥品後，除了針具、荷爾蒙製劑、抗生素、抗癌藥、管制藥品等五大類藥品外，依照藥品的不同，可以採取以下步驟處理：

•口服錠劑、膠囊：可以放在夾鏈袋中，直接丟入一般垃圾，送進焚化爐處理。

•口服糖漿或藥水：

「一倒」：倒進夾鏈袋中

「二沖」：用水沖洗藥罐

「三集」：若有剩餘錠劑及洗藥罐的水，倒入夾鏈袋中集中處理

「四混」：在夾鏈袋中加入衛生紙、廢紙、茶葉渣等

「五封」：將夾鏈袋密封，丟入一般垃圾清除

「六回」：將清潔後的藥罐回收處理

•藥袋上有個人的資料，務必要將相關訊息銷毀、撕碎後再回收。

此外，針具若亂丟可能會刺傷清潔人員，而荷爾蒙製劑、抗生素等四類藥品毒性大，應集中帶回原醫院，依照「醫療廢棄物」特別處理，千萬別將這些藥品沖馬桶或倒水槽，以免汙染河川，影響居住環境。