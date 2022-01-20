我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

藥品變色有斑點 未過期也得丟

張容維／台灣童綜合醫院藥師
處方藥品應該依照醫囑吃完，若沒吃完就應該丟棄。(Getty Images)
處方藥品應該依照醫囑吃完，若沒吃完就應該丟棄。(Getty Images)

過年大掃除，別忘了家裡之前吃剩的藥品也要做一個整理。首先，處方藥品應該依照醫囑吃完，若沒吃完就應該丟棄。

一般成藥或指示藥品包裝上的保存期限，是指「未開封」的保存期限。如已開封，口服藥品和藥膏只能保存三個月，眼藥水和口服糖漿只能保存一個月。但藥品已經變色，或上面有斑點，就算是仍在期限內也請丟棄。

分好需要丟棄的藥品後，除了針具、荷爾蒙製劑、抗生素、抗癌藥、管制藥品等五大類藥品外，依照藥品的不同，可以採取以下步驟處理：

•口服錠劑、膠囊：可以放在夾鏈袋中，直接丟入一般垃圾，送進焚化爐處理。

•口服糖漿或藥水：

「一倒」：倒進夾鏈袋中

「二沖」：用水沖洗藥罐

「三集」：若有剩餘錠劑及洗藥罐的水，倒入夾鏈袋中集中處理

「四混」：在夾鏈袋中加入衛生紙、廢紙、茶葉渣等

「五封」：將夾鏈袋密封，丟入一般垃圾清除

「六回」：將清潔後的藥罐回收處理

•藥袋上有個人的資料，務必要將相關訊息銷毀、撕碎後再回收。

此外，針具若亂丟可能會刺傷清潔人員，而荷爾蒙製劑、抗生素等四類藥品毒性大，應集中帶回原醫院，依照「醫療廢棄物」特別處理，千萬別將這些藥品沖馬桶或倒水槽，以免汙染河川，影響居住環境。

上一則

胸口悶痛誤認胃食道逆流 恐是心肌梗塞徵兆

下一則

吃太快太飽、愛精緻甜食…這些飲食習慣易致胃食道逆流

延伸閱讀

他游泳後覺得耳朵塞住 以為進水 求診才知躲了蟑螂

他游泳後覺得耳朵塞住 以為進水 求診才知躲了蟑螂
女嬰突全身發紅脫皮像「燙傷」 醫嘆：感染傷口難發現

女嬰突全身發紅脫皮像「燙傷」 醫嘆：感染傷口難發現
我的經驗／膽結石引發腹膜炎 鬼門關前走一遭

我的經驗／膽結石引發腹膜炎 鬼門關前走一遭
李晶晶牙醫博士 服務紅藍白卡老年健保計劃

李晶晶牙醫博士 服務紅藍白卡老年健保計劃

熱門新聞

咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。 (Getty Images)

享受咖啡無負擔 營養師教你掌握4訣竅

2022-01-18 02:10
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影

不是新冠…異常疲累、發燒咳嗽 6超常見症狀小心是這病

2022-01-18 05:25
(取材自健康醫療網)

下肢水腫恐是重症警訊 6種疾病嚴重會立即奪命

2022-01-19 01:15
168間歇性斷食法，絕不能把三餐熱量灌到兩餐，且晚餐澱粉攝取要減半。 (Getty Images)

168斷食遵守2原則 減重還能降血壓

2022-01-12 02:04
（圖：健康醫療網提供）

3類人膝關節最易耗損 中醫針灸緩解疼痛

2022-01-16 01:40
（圖片來源：健康醫療網）

年節熬夜小心惹眼睛缺氧 5秘訣舒緩不適

2022-01-17 01:30

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲