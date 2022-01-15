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做復健+針灸 腦麻童改善肌張力

王思慧
花蓮慈濟醫院中醫兒科主任醫師楊成湛(左)，為林小弟針灸，活化大腦神經元，以緩解降低四肢肌肉高張力的狀況。(圖：花蓮慈濟醫院提供)
花蓮慈濟醫院中醫兒科主任醫師楊成湛(左)，為林小弟針灸，活化大腦神經元，以緩解降低四肢肌肉高張力的狀況。(圖：花蓮慈濟醫院提供)

台灣花蓮一名5歲林小弟因早產腦部缺氧，造成腦性麻痺，有四肢活動不便、呼吸道感染等問題，林媽媽到處求醫，得知花蓮慈濟醫院有中西醫合療，決定一試。經由針灸搭配復健，林小弟肌張力、免疫功能及語言能力均有明顯進步。

花蓮慈濟醫院中醫兒科主任醫師楊成湛表示，腦性麻痺是大腦未成熟前，某些原因導致部分腦細胞受傷害或病變，所引起的運動機能障礙，常合併語言溝通、智能與學習發展上多重障礙。

「腦性麻痺相當於中醫五遲、五軟、五硬」，楊成湛說，由於腦部缺氧造成大腦神經元損傷，影響林小弟四肢活動及運動，透過針灸頭部與四肢活化大腦神經元，緩解降低四肢高張力狀況。

楊成湛指出，兒童大腦具有可塑性，愈早治療愈好，依中醫經絡循行理論，以針灸百會四神聰、手三里、合谷、足三里、太衝等穴道與捏脊督脈、膀胱經與按摩經絡經穴等，可改善腦部循環。並促進肌肉及神經末梢功能，放鬆肌肉張力，增加運動能力及肢體活動度，輔以中藥如杜仲、遠志、白朮、茯苓等醒腦開竅、開脾健胃。

慈濟醫院表示，健保局推出「小兒腦性麻痺中醫優質門診照護計畫」，只要經由西醫確診為小兒腦性麻痺病患，年齡2至12歲，可透過小兒科或復健科轉介加入此計畫，接受西醫治療同時，也有健保給付，獲得更完善的中醫照護。

健保 肌肉

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