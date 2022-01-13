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自律神經失調 中藥+針灸 終於好眠

記者巫靜婷
中醫不分科，反而容易揪出自律神經失調的毛病。（本報資料照片）
中醫不分科，反而容易揪出自律神經失調的毛病。（本報資料照片）

秋冬日照短、天氣涼，身心疾病好發，台灣的中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師陳亮宇指出，最近許多患者主訴頭痛、心悸、身體痠痛、失眠、注意力不集中等症狀，最後確診罹患自律神經失調，但患者常害怕被貼上標籤，其實中醫這方面早有經驗，呼籲勿延誤治療時機。

陳亮宇表示，自律神經失調症候群症狀包含頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適，有些人還會失眠、焦慮或容易緊張，現代女性因角色與壓力多元，較容易罹患。

有1名年約35歲女性上班族，疫情期間在家工作，疫後重返科技業，忙碌工作讓她突然適應困難、壓力大，深受頭痛、身體痠痛、失眠、注意力不集中等困擾，最後確診自律神經失調。經建議服用中藥搭配針灸，並培養運動習慣，多曬太陽，三餐定時吃，清淡飲食，不要吃太多，持續治療後症狀獲得改善。

陳亮宇表示，自律神經失調可靠中醫治療改善，通常建議持續治療1至2個月，研究發現腸道的菌叢和功能會影響腦部神經和內分泌，服用中藥讓腸胃功能穩定，情緒也會比較穩定。

陳亮宇說，許多民眾發現罹患自律神經失調，第一時間想找西醫身心科治療，卻又害怕被貼上標籤，其實中醫治療自律神經失調早有經驗，「肝心脾肺腎」對應了5種情緒「怒喜思悲恐」，中醫能依據情緒失調對應出身體哪裡不平衡，對症下藥調整。

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