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30歲男天冷大啖火鍋 腳趾疼痛竟是痛風

記者謝進盛／台南報導
衛福部新營醫院家醫科醫師陳宗林（左）說，痛風尚無根治方法，只要有良好生活習慣，飲食改善及合理藥物治療，就可得到良好治療效果。圖 ／醫院提供
衛福部新營醫院家醫科醫師陳宗林（左）說，痛風尚無根治方法，只要有良好生活習慣，飲食改善及合理藥物治療，就可得到良好治療效果。圖 ／醫院提供

台灣約30歲男子「小林」，日前因腳部大拇趾疼痛難受，前往衛福部新營醫院家醫科求診，醫師診治發現，男子因天冷頻繁與友人吃火鍋，透過理學檢查發現其腳部大拇趾紅腫，抽血檢查尿酸偏高，診斷為急性痛風發作，經藥物治療3天後恢復正常。

新營醫院家醫科醫師陳宗林說，正值低溫， 不少人常吃火鍋配上小酒，不過吃進高普林的食物易使代謝異常，或是腎臟排出尿酸功能障礙患者，易出現尿酸鹽結晶沉積在關節內，造成急性痛風發作。

陳宗林指出，痛風是由於體內尿酸生成過多，或尿酸排泄受阻，導致有過多尿酸鹽沉積在關節腔或軟組織中而引起腫痛的病症。典型痛風發作多發生在半夜或清晨，大多數病人發作前都曾經有飲酒或攝取含高普林食物過度情形，如食用大量海產或火鍋等，所侵襲部位，以足部大腳趾關節最常見，其次為踝關節、膝關節、足背，甚至全身關節皆有可能受到侵犯。

他指出，一般病程在1至2天內達到高峰，未經治療情況症狀持續7到10天會自然消退，如經治療病程可縮短至3天內，若長期反覆性發作，症狀會持續更久或多關節發作。

陳宗林說，痛風預防首要是生活型態調整及使用降尿酸藥物，如肥胖者減輕體重，減少酒精攝取，尤其是啤酒及烈酒，減少高普林食物攝取，如動物內臟、紅肉、海鮮、香菇，每天攝取適當的水分，另外需維持血尿酸值小於6.0 mg/dL。

他提醒， 痛風是一種終身性疾病，尚無根治方法，只要有良好生活習慣，飲食改善及合理藥物治療，就可得到良好治療效果。

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