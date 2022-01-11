試管嬰兒胚胎植入 多未必好

過去觀念認為多放胚胎能提高懷孕機會，但若看死產或流產，就會發現植入太多胚胎，反而可能危害其中最健康的那一個。 (Getty Images)

台灣最新的人工生殖研究發現，植三或四個胚胎，流產或死產風險增加一到三成。

植入數減 懷孕勝算增35%

研究分析「立法限制胚胎植入數」的前後各五年，高達8萬3264筆試管嬰兒（IVF）資料，發現2002年平均每療程植入約四個胚胎，2007年立法設限後，2012年平均仍有約三個。校正多項因素後發現，立法限制加上技術進步，植入數下降的療程成效甚至更好，懷孕勝算增加35%，活產勝算也提高32%。

研究也發現，植入一至兩個胚胎，流產或死產風險相似，但植入三到四個胚胎會顯著提高失敗風險。此研究由陽明交通大學公衛所教授鄧宗業指導，去年10月發表在「台灣衛誌」。

研究第一作者、婦產科醫師虞希正表示，台灣人工生殖資料庫只公布到2016年，他於另一項研究中分析2010到2016年10萬4015筆IVF資料，結果也顯示，無論何年齡層，植入一到兩個胚胎有最佳活產勝算，40歲以上植入更多胚胎，反而折損活產勝算。這是非常重要的訊息，已於去年6月刊登在「美國生殖與遺傳學期刊」。

植入太多 反危害最健康的

虞希正表示，過去觀念認為多放胚胎能提高懷孕機會，但若看死產或流產，就會發現植入太多胚胎，反而可能危害其中最健康的那一個，不僅對活產沒幫助，也不利母嬰健康。

再者，已有很多新技術有助提升單胚胎成功率，例如「胚胎植入前遺傳學診斷/篩查（PGS/PGD）」，可事先挑出異常胚胎。不過此技術價格高達數十萬元台幣，求診者負擔沉重，能否真正大幅提高活產或母嬰健康也仍待佐證。

上述研究破除多胚胎迷思，也與台灣現行補助方案相符。台灣國健署去年7月公布人工生殖補助方案規定，35歲以下只能植入一個，36歲至44歲以下最多植入兩個，不符規定就無法獲得最高10萬元台幣的補助。反觀「人工生殖法」仍規定最多可植入四個。

虞希正表示，希望更新近年資料後，有更多研究反覆驗證上述結果，並探討新一代生殖技術的效果，更有助現行指引及政策調整。

醫師觀點／胚胎雖減少 提升中獎率有技巧

現行「人工生殖法」規定，最多只能植入四顆卵子，台北國泰醫院生殖中心主任賴宗炫表示，雖減少植入胚胎，但可透過胚胎培養和精算植入期來增加「中獎率」。

賴宗炫表示，過去因考量女性隨年齡增長，卵子質量變低，因此採取多植入胚胎的方式增加懷孕率；但植入太多，也容易有多胞胎的風險。多胞胎在產前歸類為高危險妊娠，不僅媽媽容易發生妊娠糖尿病 、妊娠高血壓 等併發症外，寶寶也容易早產，更可能因太早破水而流產。因此歐美、日本等地都以「生出單一活產健康的嬰兒」為最高目標，盡量減少多胞胎。

賴宗炫說，過去台灣試管嬰兒的多胞胎比率約25%，現在大約23%，未來希望能降到15%以下，而要達到這個目標，勢必要減少胚胎植入數。雖然減少胚胎植入數後，懷孕率略下降約3%至5%，但仍有很多方法可以增加「中獎率」。首要策略是先將胚胎在體外養到囊胚再植入，著床率較高，便可減少植入數。

有些女性可能因年齡較長或是其他因素，只能取到兩、三顆卵，可從卵子的型態、發育及受精、分裂的時間點來挑選質量較好的胚胎。若是卵數多，也可利用著床前染色體分析（PGTA），確認染色體正常再植入胚胎。

另外，透過計算自然周期、藥物和排卵針等，也能引出成熟、品質較好的卵子。有些女性的子宮環境不利於懷孕，可搭配黃體素等藥物調整，或以子宮內膜容受性檢測 （ERA）找出最佳著床期，提高懷孕成功率。