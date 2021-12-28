肺癌晚期還有希望嗎？免疫療法改變第三期肺癌命運

(取材自健康醫療網)

針對第三期之後無法開刀的晚期肺癌，現在已有新突破。60多歲的劉大哥一直以來都有抽菸習慣，沒想到卻因為咳嗽、胸悶就診，發現罹患非小細胞肺癌第三期，而且已有淋巴遠處轉移，沒辦法以手術切除腫瘤 ，僅能以化學治療與局部放射治療，在醫師建議下再以免疫療法作為後續鞏固治療，至今三年多都沒有症狀或復發傾向，恢復良好。

台灣雙和醫院胸腔內科主任馮博皓表示，在免疫療法出來之前，的確沒太多選擇，但免疫療法可以大幅延長無疾病惡化存活期，很振奮人心。

晚期無法開刀 可考慮免疫療法

由於早期肺癌較難發現，等到有症狀時多已是晚期，馮博皓主任指出，肺癌治療會以手術為基準，清除的越乾淨越好。第三期肺癌又分為ABC，其中依淋巴結影響程度分IIIA與IIIB，將評估是否可進行手術，若腫瘤太大，標準治療會先以化療搭配局部放療，將腫瘤縮小再開刀，術後並輔助化療、放療作為鞏固治療；IIIC指的是有淋巴遠處轉移但未侵犯到器官，基本上無法開刀者，就會建議接受同步化學治療與局部放射治療，完成後再輔以免疫療法作為後續鞏固治療。馮博皓主任提到，「以前只有化療，無法開刀又沒有基因突變的患者，做完放、化療就只能等，等復發再次治療，還好現在有了免疫療法，讓這些患者又有了希望。」

第四期肺癌，常見狀況腫瘤已擴散到其他部位，則以有無基因突變為分類，若有突變如EGFR、ALK，有相對應的標靶藥物可使用；另一類沒有基因標記，則可以使用化學治療或是免疫療法。

免疫療法重啟T細胞 鞏固療法延長存活期

免疫療法是什麼，為什麼有效果？馮博皓主任解釋，正常免疫系統對於入侵的外來物，會啟動去攻擊，然而癌細胞 很狡猾，它會伸出一個叫做PD-L1的觸手，去與攻擊外來物的T細胞PD-1受器結合，讓T細胞無法辨識攻擊癌細胞，因此免疫療法就是使用PD-L1 、PD-1拮抗劑阻止他們結合，重新喚醒免疫系統去攻擊癌細胞。

免疫療法可以用於開刀術後的鞏固治療，或是針對無法開刀的患者，在化療與放療的基本治療後加上免疫治療，都可以大幅延長無疾病惡化存活期跟整體存活期。

第三期肺癌 免疫療法成新選擇

過去免疫療法的研究多是針對占了一半以上的第四期非小細胞肺癌，第三期肺癌患者僅佔10%左右，反而較少選擇。馮博皓主任提到最新的研究證實，免疫療法對第三期患者的存活期與延緩復發也有幫助，無法手術切除的患者，先完成同步放化療後，再繼續使用一年療程免疫療法鞏固治療，超過三成患者五年內無疾病惡化，提升患者存活期，突破了過去第三期肺癌治療困境。這種治療組合並已經納入國際肺癌治療指引，成為患者的一種治療選擇。

不少患者對免疫療法充滿高度期待，希望能扭轉肺癌、根治肺癌，但馮博皓主任也提醒，雖然療效佳，還是有小比例會復發，或是因免疫引起相關副作用，如肺炎、肝功能異常、新陳代謝問題等，患者密切注意自身狀況，有異常盡快與您的醫療團隊聯繫，免疫相關副作用多數早期發現可受到良好的控制。

馮博皓主任提到，未來還會出現更多免疫治療藥物，也可能使用多種雞尾酒療法，就有望根治癌症 ，他對免疫療法發展充滿期待，也鼓勵晚期肺癌患者不要灰心，與醫師討論任何有可能的治療方針。

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資料來源：健康醫療網

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