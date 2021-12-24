鼾聲如「垂死的熊」 8招檢視「睡眠呼吸中止症」

（圖：健康醫療網提供）

打鼾，是人之常情，幾乎每個人都發生過。有的人特別嚴重，有的人可能只是出現一兩次，特別是在感冒或過敏時鼻腔阻塞，或是當睡覺時舌頭、上顎和喉嚨等部位肌肉 放鬆，不知不覺空氣從這些軟組織裡通過，導致震動發出鼾聲。哈佛醫學院睡眠醫學系講師、睡眠專家Rebbeca Robbins表示，打鼾是正常現象，但也可能是阻塞性睡眠呼吸中止症的關鍵跡象，這是一種嚴重的睡眠障礙，一次停止呼吸10秒或更長時間，當響亮的鼾聲被呼吸暫停而打斷時，這就需要擔心了。

睡眠呼吸問題不治療 提高心血管疾病風險

據估計，全世界至少9.36億人可能患有阻塞性睡眠呼吸中止症，還有更多未被確診。現代醫學將睡眠期間的呼吸問題分成三大類，一是「中樞性睡眠呼吸中止症」；二是「阻塞性睡眠呼吸中止症」；三是「肥胖 通氣不足綜合症」。而阻塞型睡眠呼吸中止症是由於鼻咽、口咽到咽喉部，在睡著後因肌肉放鬆，上呼吸道變得狹窄而導致。

根據美國睡眠醫學會的說法，如果不及時治療，阻塞性睡眠呼吸中止症會提高高血壓 、心臟病、糖尿病，甚至是憂鬱症的風險。要如何知道自己的「打鼾」狀況，正對健康有害？南加州大學凱克醫學院臨床醫學副教授、睡眠專家Raj Dasgupta博士，建議以「STOP BANG」幫助民眾檢視：

S代表打鼾（snoring）

打鼾是一個關鍵指標，但是打鼾要到什麼程度，才需要警覺呢？Raj Dasgupta表示，當打鼾聲明顯到會影響談話聊天，或隔著門就能被聽到。臨床上患者的床伴，通常會形容患者打鼾聲，像是「垂死的熊」或「侏羅紀公園的場景」。

T代表疲憊（tired）

白天很疲憊，是睡眠不佳的主要指標，而結合打鼾，可能是睡眠呼吸中止症的明顯症狀之一。Rebbeca Robbins表示，「白天嗜睡是睡眠呼吸中止症的強烈預測因素之一。只要有時間就會睡著，例如吃完午餐後坐下來休息，或在電影院裡看電影到睡著，這些都是標誌性的症狀。

O代表觀察（observed）

大多數人不知道自己晚上會打鼾，他們更不知道會在夜間停止呼吸，除非阻塞已經嚴重到他們醒來時會喘氣和感到窒息。Raj Dasgupta表示，呼吸暫停代表沒有空氣流動，也就是沒有空氣進來也沒有空氣出去。而身旁的床伴，正是觀察患者阻塞性睡眠呼吸中止症的關鍵，只要伴侶出現停止呼吸、打鼾、咳嗽，或是喘氣，都是不正常的現象。

P代表壓力——高血壓（high blood pressure）

阻塞性睡眠呼吸中止症可導致高血壓。每當一個人停止呼吸幾秒鐘時，身體的交感神經就會開始活動並升高血壓。此外，身體會釋放壓力荷爾蒙。也會使血壓升高。雖然高血壓本身並不是睡眠障礙的徵兆，但當與其他徵兆結合時，就可能是一個警示。不過，現今的治療，不僅有助於改善睡眠呼吸中止的狀況，而且還能降低血壓。

B代表BMI

肥胖或極度肥胖的人，也就是BMI為35或以上，經常被發現患有阻塞性睡眠呼吸中止症，因為口腔、舌頭和頸部的額外重量使這些軟組織塌陷，使其更難呼吸。Rebbeca Robbins表示，減肥是解決睡眠呼吸暫停很重要的關鍵之一。

A是年齡（age）

隨著年齡增長，肌肉張力會減弱，包括咽喉部。超過50歲是另一個潛在警訊，原本就會打鼾的人，可能會惡化成阻塞性睡眠呼吸中止症。不過研究發現，老年人的睡眠呼吸中止症，往往是輕度到中度的，通常嚴重病例大多發生在年輕人。

N代表脖子（neck）

「頸圍較大」的人也是潛在阻塞性睡眠呼吸中止症的關鍵指標。根據經驗，男性的領子尺寸大於17英寸（43公分），女性的領子尺寸大於16英寸（40.6公分）罹患睡眠呼吸中止症的風險更高。

G代表性別（gender）

阻塞性睡眠呼吸中止症，大多數為男性，原因可能是與女性相比，男性的舌頭往往較肥厚，且上半身攜帶的脂肪更多，尤其是頸部。有些中年男性甚至有鮪魚肚，腹部充滿脂肪，通常也會使呼吸更加困難。不過，Raj Dasgupta也表示，也有發現女性到了更年期，有更高罹患阻塞性睡眠呼吸中止症的風險。

文章來源：

8 signs your snoring may be dangerous (and what to do about it)

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52340





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